Μουντιάλ 2022: Ζητούν από τη FIFA να αποκλείσει το Ιράν από τη διοργάνωση

Η οργάνωση για τα δικαιώματα των γυναικών «Open Stadiums» με επιστολή ζητά από τη FIFA να αποκλείσει το Ιράν από το Μουντιάλ 2022, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

«Γιατί η FIFA θα δώσει παγκόσμιο βήμα στο ιρανικό κράτος και τους εκπροσώπους του, ενώ όχι μόνο αρνείται να σεβαστεί βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά επί του παρόντος βασανίζει και σκοτώνει τους πολίτες του; Πού είναι οι αρχές της FIFA;», επισημαίνει η οργάνωση σε επιστολή προς τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Δεν πρέπει να έχουν την τιμή της συμμετοχής στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση, ενώ σκοτώνουν τους πολίτες τους στους δρόμους», αναφέρει η Open Stadiums σε άλλο σημείο της επιστολής.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι εδώ και πάνω από τέσσερις δεκαετίες οι Ιρανές στερούνται τις πιο βασικές ελευθερίες του9ς και σημειώνει ότι δεν τους επιτρέπεται να παρακολουθούν αγώνες σε στάδια.

«Επί χρόνια, μαζί με φιλάθλους ποδοσφαίρου και οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλο τον κόσμο ζητάμε από τη FIFA και προσωπικά από εσάς κ. Ινφαντίνο να ενεργήσετε, καθώς το Ιράν ακόμη αρνείται το δικαίωμα κάθε γυναίκας που θέλει να παρακολουθήσει σε γήπεδο ποδοσφαιρικούς αγώνες.

Επανειλημμένα δημοσίως έχετε δεσμευθεί ότι η FIFA θα λύσει αυτή την κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά, δυστυχώς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για κενά λόγια και υποσχέσεις. Τίποτα δεν έχει αλλάξει», τονίζει η οργάνωση.

As Iranian football fans, with heavy heart we asked FIFA, due to ongoing human rights violation based on Articles 3-4 of its statutes, immediately expel Iran from #Qatar2022 Worldcup.



Open letter to @FIFAcom⬇️#MahsaAmini#مهسا_امینی#banIRfromWorldcup#StandwithIranianWomen