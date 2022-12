Μουντιάλ 2022: Νίκη της Αγγλίας κόντρα στη Σενεγάλη- Αντιμέτωπη με τη Γαλλία στους «8»

Η Αγγλία νίκησε με 3-0 τη Σενεγάλη για να περάσει στους «8» του Μουντιάλ 2022, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία.

Ο Τζόρνταν Χέντερσον άνοιξε το σκορ στο 38΄, ενώ στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου ο Χάρι Κέιν έκανε το 2-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ που πετυχαίνει στο Κατάρ ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας. Πλέον, έφτασε τα 53 τέρματα, ένα λιγότερο από τον Γουέιν Ρούνεϊ που είναι ο πρώτος σκόρερ των «λιονταριών».

England move on to the last 8!@adidasfootball | #FIFAWorldCup