Μουντιάλ 2022: Το Ιράν καταγγέλλει τις ΗΠΑ στη FIFA για «ασέβεια» προς τη σημαία του

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν σκοπεύει να διαμαρτυρηθεί επίσημα στη FIFA στο πλαίσιο του Μουντιάλ, καταγγέλλοντας τις ΗΠΑ στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «ασέβεια προς την εθνική σημαία» της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο

Συγκεκριμένα, στους επίσημους λογαριασμούς της αμερικανικής ομοσπονδίας στα social media, δημοσιεύτηκε ένας πίνακας με τη βαθμολογία του ομίλου, στον οποίο βρίσκονται τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν, με τις σημαίες των συνολικά τεσσάρων χωρών.

Για 24 ώρες, από τη σημαία του Ιράν είχε αφαιρεθεί το έμβλημα της Ισλαμικής Δημοκρατίας και εμφανιζόταν μόνο με τις τρεις λωρίδες, πράσινου, άσπρου και κόκκινου χρώματος.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, Μάικλ Κάμαρμαν, η κίνηση αυτή έγινε ως ένδειξη συμπαράστασης στις γυναίκες του Ιράν, που μάχονται για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, με αφορμή το θάνατο τον περασμένο Σεπτέμβριο της 22χρονης Μάσα Αμίνι, η οποία είχε συλληφθεί από την αστυνομία ηθών της χώρας, για παραβίαση των αυστηρών κανόνων ντυσίματος που ισχύουν στην ισλαμική χώρα.

Η κίνηση της αμερικανικής ομοσπονδίας προκάλεσε την αντίδραση του Ιράν και σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, η Τεχεράνη θα προχωρήσει σε επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA.

US Men's National Soccer Team's IG and Twitter accounts (@USMNT) have removed the Islamic Republic emblem from the Iran flag in anticipation of the #FIFAWorldCup USA versus Iran game on 11/29.



(Iranians are posting thanks on IG)#MahsaAmini pic.twitter.com/9As8xuDyK9