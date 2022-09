Το μήνυμα της Αν Χάθαγουεϊ στον «μεγαλύτερο θρύλο», Ρότζερ Φέντερερ- Με φόντο και την Μαρία Κάλλας

Έχει κάποιο κοινό ο Ρότζερ Φέντερερ με την Μαρία Κάλλας ή τους Beatles; Για την Αν Χάθαγουεϊ ναι. Γιατί η ηθοποιός επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα στον Ελβετό από έναν θρυλικό χώρο, με τις φωτογραφίες μεγάλων μορφών γύρω της.

Πολλοί είναι οι διάσημοι που «υποκλίθηκαν» στον Ελβετό ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση έχοντας γράψει ιστορία στο τένις, ενώ κανένας δεν έμεινε ασυγκίνητος βλέποντας τα δάκρυα τόσο του ίδιου, όσο και του Ραφαέλ Ναδάλ, στο τελευταίο ματς του.

Ανάμεσα σε αυτούς που θέλησαν να συγχαρούν τον Ρότζερ Φέντερερ για την πορεία του ήταν και η Αν Χάθαγουεϊ.

«Γεια Ρότζερ, Άνι εδώ. Ήθελα απλά να πω συγχαρητήρια», λέει στην αρχή του βίντεο η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός. «Είμαι στο Carnegie Hall αυτή τη στιγμή, ένα σπουδαίο και θρυλικό χώρο και είμαι σε αυτό το διάδρομο με τις φωτογραφίες όλων αυτών των θρύλων», λέει ενώ γυρίζει το κινητό της και φαίνονται φωτογραφίες από των Beatles μέχρι της Μαρία Κάλλας.

«Δεν ξέρω ποιοι είναι», λέει σε κάποιο σημείο, δείχνοντας μια φωτογραφία πίσω της. «Και δεν μπορούσα να σκεφτώ καλύτερο μέρος για να πω συγχαρητήρια σε εσένα, τον μεγαλύτερο θρύλο. Απόλαυσε το», καταλήγει.

From Annie to the greatest legend 🙌 @rogerfederer | #RForever pic.twitter.com/G2ECoj8pjj