Ηταν την περασμένη Κυριακή, στον αγώνα Μαρσέιγ - Παρί Σεν Ζερμέν, όταν ο Λιονέλ Μέσι κατέβαινε στην αντεπίθεση και είδε έναν οπαδό των γηπεδούχων να έρχεται κατά πάνω του.

Το συμβάν προκάλεσε εντύπωση, καθώς ο φίλαθλος μπήκε ανενόχλητος μέσα στο γήπεδο και έτρεξε να… μαρκάρει τον Αργεντίνο σταρ. Μερικά λεπτά αργότερα, οι σεκιούριτι αντιλήφθηκαν την παρουσία του και έτρεξαν να τον απομακρύνου.

Σύμφωνα με την «L' Equipe», η ιδιωτική εταιρεία παροχής ασφάλειας η οποία συνεργάζεται με την Μαρσέιγ, αποφάσισε να απολύσει τους πέντε σεκιούριτι, καθώς εκτίμησε ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.

kudos to #14 marseille player for immediately running towards messi when the pitch invader was near him it could have been a dangerous situation



pic.twitter.com/oWHm0tJ1oN