Μαρία Αριστοτέλους: Πέθανε η αθλήτρια του επί κοντώ που έδινε μάχη με τον καρκίνο

Η Κύπρια αθλήτρια του στίβου Μαρία Αριστοτέλους πέθανε σε ηλικία 34 ετών.

Η αθλήτρια του επί κοντώ έδινε εδώ και μήνες μάχη με τον καρκίνο. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή ο σύζυγός της μέσα από ανάρτηση στο Instagram, όπου έγραψε συγκινημένος: «Στο φως καρδούλα μου, μαζί με τους αγγέλους!».

Συγκινητική ήταν και η αποχαιρετιστήρια ανάρτηση του αδελφού της, Απόστολου Αριστοτέλους, ο οποίος έγραψε στα social media: «Καλό ταξίδι στο φως, αδερφούλα μου. Σε αγαπώ μέχρι τον ουρανό! Θα είμαστε πάντα ενωμένοι. Σε ευχαριστώ για όλα. Να μας προσέχεις».

Η Μαρία είχε αποκαλύψει το 2023 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο. Περιγράφοντας πώς μια ψηλάφηση την οδήγησε στον γιατρό και τις διαδοχικές εξετάσεις που υποβλήθηκε μέχρι να μάθει ότι πάσχει από καρκίνο, η 32χρονη αθλήτρια δηλώνει ότι νιώθει «ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο», καθώς πλέον έχει μια διάγνωση, κάτι που της επιτρέπει να ακολουθήσει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

«Έχω διαγνωστεί με καρκίνο. Όχι δεν είναι μια φωτογραφία ανακοίνωσης εγκυμοσύνης, αν και αυτό θα “ταίριαζε καλύτερα” στην ηλικία μου και στο ύφος όσων επιδιώκουμε να προβάλουμε στα social media, λες και οι ζωές όλων μας είναι στημένες με ροδοπέταλα», γράφει στην ανάρτησή της η Μαρία Αριστοτέλους, αναφερόμενη στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, στις οποίες κρατά τις εξετάσεις της.

«Τους τελευταίους δυόμισι μήνες ξεκίνησε για μένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία από ένα απλό ψαχούλεμα που έκανα στον λαιμό, πιάνοντας ένα κουβαράκι σε μέγεθος φασολιού. Από τη στιγμή που αντιλήφθηκα ότι το είχα για κάποιες εβδομάδες και δεν υποχωρούσε, ξεκίνησα να το ψάχνω», συνέχισε η αθλήτρια του επί κοντώ.

«Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένα κυνήγι μαγισσών με τον καρκίνο μέχρι να τον ξετρυπώσουμε. Και ενώ η μια εξέταση μετά την άλλη οδηγούσαν σε αρνητικά αποτελέσματα -είσαι καθαρή- εγώ τους έλεγα πως χωρίς να ξέρω τι είναι δεν θα σταματήσω να το ψάχνω. Και ο επιμένων νικά! Μέσα από διαδοχικά μικρά “θαύματα”, όπως τα αποκαλώ, ξετρυπώσαμε το ραβδομυοσάρκωμα στη μύτη, που είχε ήδη κάνει μετάσταση στους λεμφαδένες του λαιμού και στα οστά. Χρονικά το σκηνικό ήταν ως εξής: Το κουβαράκι σε μέγεθος φασολιού στον λαιμό έγινε μανταρίνι και εμφανίστηκαν άλλα 10 τουλάχιστον μέσα σε 2 μήνες, μέχρι να έχουμε διάγνωση», περιέγραψε η Μαρία Αριστοτέλους.

«Και ναι αυτό που έχω είναι πιο σπάνιο από το να κέρδιζα το τζόκερ, είναι κάτι που δεν συμβαίνει σε ενήλικες και είμαι πολύ “άτυχη”. Ή μήπως όχι; Είμαι η πιο τυχερή στον κόσμο, γιατί σημασία δεν έχει τι μας έρχεται αλλά πώς το αντιμετωπίζουμε. Νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος που πλέον έχω διάγνωση - όσο βαριά και να ‘ναι - αφού μου δίνεται η ευκαιρία της θεραπείας», τόνισε η αθλήτρια.

«Τόσα χρόνια πρωταθλητισμού έμαθα πως σημασία δεν έχει πόσο ισχυρός ή μεγαλύτερος είναι ο αντίπαλος αλλά να παλεύεις για το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με όλες σου τις δυνάμεις και τα μέσα, που με λίγη τύχη θα είναι το επιθυμητό», υπογράμμισε η Μαρία Αριστοτέλους στην ανάρτησή της.

«Στη ζωή δεν έχει σημασία τι μας έρχεται - ο καθείς κουβαλάει το σταυρό του - σημασία έχει να χαμογελάμε στα δύσκολα, να διασκεδάζουμε τις χαρές και να εξοπλιζόμαστε με λίγη παραπάνω τρέλα μέχρι το αύριο. Ο εχθρός είναι σκληρός, ύπουλος και επιθετικός, αλλά μάλλον δεν έχει καταλάβει με τι έχει μπλέξει», κατέληξε η αθλήτρια.