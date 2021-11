Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ευτυχισμένη μια μικρή φίλαθλο με τη φανέλα του και μια αγκαλιά.

Μετά το πέρας του αγώνα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, μία 13χρονη έτρεξε μέσα στο χορτάρι με δάκρυα στα μάτια, αδυνατώντας να συλλάβει πως έβλεπε από τόσο κοντά το ίνδαλμά της.

Ο σούπερσταρ της Εθνικής Πορτογαλίας και της Manchester United όχι μόνο αγκάλιασε το παιδί, αλλά έβγαλε τη φανέλα του και του τη χάρισε.

Σε ποστ που ανάρτησε η Shelbourne γνωστοποίησε πως η 13χρονη λέγεται Άντισον Γουέλαν και είναι παίκτρια στην ομάδα κάτω των 13.

Η μικρή, συνοδευόμενη από άνδρα της ασφάλειας του γηπέδου, έφτασε στις κερκίδες όπου τη σφιχταγκάλιασε ο μπαμπάς της και μαζί επιδείκνυαν το σπουδαίο τρόπαιο από τον σπουδαίο παίκτη.

This little girl invaded the pitch at the end of the #IREVPOR game. She was chased and caught by stewards. #Ronaldo gave her his Jersey and she was embraced by her dad as she was escorted from the pitch. She now has this memory for life. What a class act @Cristiano is.#IRLPOR pic.twitter.com/JIPinYpIlo