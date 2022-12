Κατάρ 2022: Η Αγγλία «γυρίζει σπίτι» χωρίς το κύπελλο αλλά με... γάτα - Υιοθέτησαν τον Ντέιβ

Οι ποδοσφαιριστές της εθνικής Αγγλίας γυρίζουν σπίτι από το μουντιάλ του Κατάρ χωρίς κύπελλο, αλλά όχι και με άδεια χέρια.

Οι αμυντικοί Κάιλ Γουόκερ και Τζον Στόουνς -οι οποίοι αμφότεροι έπαιξαν στο ματς του Σαββάτου κόντρα στη Γαλλία- έπιασαν φιλίες ένα αδέσποτο τάμπι γατούλη, τις τέσσερις εβδομάδες που παρέμειναν στο Κατάρ.

Ο Στόουν «βάφτισε» τη νέα του παρέα Ντέιβ, τον οποίο ο Γουόκερ είχε δεσμευτεί δημοσίως να υιοθετήσει, στην περίπτωση που τα «τρία λιοντάρια» κατακτούσαν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Παρότι το όνειρο ναυάγησε παταγωδώς, οι παίκτες φαίνεται πως αγάπησαν πολύ τον Ντέιβ για να του πουν αντίο.

Dave the cat is coming home.



The England #FIFAWorldCup squad have adopted a stray cat in Qatar, who spent time around the players in between matches and has begun its journey to join them in the UK pic.twitter.com/eXMDEfSnIs — PA Media (@PA) December 11, 2022

Έτσι, ο Ντέιβ μεταφέρθηκε σε τοπική κτηνιατρική κλινική για εξετάσεις και εμβόλια και θα περάσει τέσσερις μήνες σε καραντίνα προτού πάρει «μεταγραφή» στην Πρέμιερ Λιγκ, στην κηδεμονία του Στόουν ή του Γουόκερ.

«Παραμένουν ακόμη αναποφάσιστοι για το ποιος θα τον πάρει, αλλά γυρίζει μαζί τους στη Βρετανία» ανέφερε η γυναίκα που ανέλαβε να πάει τον Ντέιβ στον κτηνίατρο.

Football may not be coming home but Dave the Cat is. England’s adopted mascot has begun his journey to the UK this afternoon @PA pic.twitter.com/09rQQuCIKP — Rich McCarthy (@VJRichMcCarthy) December 11, 2022

«Βρέθηκε απλώς μια μέρα μπροστά μας οπότε τον υιοθετήσαμε, εγώ κι ο Στόουνσι» ανέφερε ο Γουόκερ στο επίσημο κανάλι της Αγγικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. «Ο Ντέιβ είναι ευπρόσδεκτος... Κάποιοι ίσως να μην τον συμπαθούν, όμως εγώ τον αγαπάω» πρόσθεσε.

«Την πρώτη μέρα που φτάσαμε εκεί, πετάχτηκε μπροστά μας ο Ντέιβ. Κάθε βράδυ καθόταν και περίμενε το φαΐ του» πρόσθεσε ο Στόουν.

Ο Γουόκερ σε σέλφι με τον γάτο που τον συντρόφεψε για τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες

«Ο Ντέιβ είναι καλά, ευχαριστώ που ρωτάτε» απάντησε μάλιστα κατά τη διάρκεια συνέντευξη Τύπου ο Γουόκερ, όταν ρωτήθηκε για τον γατοκαυγά του Ντέιβ με αντίζηλο γάτο.

"Dave's fine. Thank you for asking." @kylewalker2 gave the media an update on the #ThreeLions' popular resident cat 🐈 pic.twitter.com/YuxZlbnOIq — England (@England) December 7, 2022

Ο Ντέιβ δεν είναι η μόνη γάτα που μονοπώλησε το ενδιαφέρον των ποδοσφαιρόφιλων και των διεθνών μέσων ενημέρωσης στο Κατάρ.

Πριν τα προημιτελικά μεταξύ Κροατίας-Βραζιλίας, στη συνέντευξη Τύπου της Βραζιλίας εισέβαλε μια διψασμένη για δόξα γάτα ανεβαίνοντας πάνω στον πάγκο δίπλα τον forward Βινίσιους Τζούνιορ - προτού εκδιωχθεί κακήν κακώς από τον υπεύθυνο της ομάδας που τον άρπαξε από τη ράχη και τον πέταξε κάτω.

A cat climbs onto the conference table as #Brazil's forward Vinicius Junior laughs during the press conference at the Al Arabi SC Stadium in Doha. pic.twitter.com/mAlfSerNTO — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) December 8, 2022

Μάλιστα, μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από την Κροατία, το Twitter οργίασε, στηλιτεύοντας τον τρόπο συμπεριφοράς τυο υπεύθυνου, υπενθυμίζοντας πως δεν τα βάζεις με γάτα.

Με πληροφορίες από Guardian