Κακοκαιρία στην Αττική: Πλημμύρισε για τρίτη φορά σε έναν χρόνο το ΣΕΦ

Η κακοκαιρία που ταλαιπωρεί τις τελευταίες ώρες το λεκανοπέδιο της Αττικής, έφερε εκ νέου, για τρίτη φορά σε έναν χρόνο, προβλήματα γήπεδο μπάσκετ του ΣΕΦ.

Λόγω της βροχής που άρχισε να πέφτει το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αττική, παρατηρήθηκε έντονη εισροή υδάτων από την οροφή, με αποτέλεσμα οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού να τρέχουν, με κουβάδες και μουσαμάδες, ώστε να προλάβουν να σώσουν τα πολύ σοβαρά έργα βελτίωσης στο παρκέ, που είχαν πραγματοποιηθεί την περσινή σεζόν, λόγω της νεροποντής και των σοβαρών προβλημάτων που είχε προκαλέσει.

Το ΣΕΦ είχε πλημμυρίσει τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ πρόβλημα μετά από έντονη βροχόπτωση παρουσιάστηκε και τον Φεβρουάριο του 2025.

Το ΣΕΦ δεν έχει ακόμα παραδοθεί στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Ο σχετικός νόμος έχει, μεν, ψηφιστεί, αλλά ο Ολυμπιακός παραμένει ενοικιαστής του σταδίου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει στα διορθωτικά έργα όπου απαιτούνται και ως εκ τούτου να αντιμετωπίζει αρκετά σοβαρά προβλήματα.