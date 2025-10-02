ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αθλητισμός

Κακοκαιρία στην Αττική: Πλημμύρισε για τρίτη φορά σε έναν χρόνο το ΣΕΦ

Το ΣΕΦ είχε πλημμυρίσει τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ πρόβλημα μετά από έντονη βροχόπτωση παρουσιάστηκε και τον Φεβρουάριο του 2025

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κακοκαιρία στην Αττική: Πλημμύρισε για τρίτη φορά σε έναν χρόνο το ΣΕΦ Facebook Twitter
0

Η κακοκαιρία που ταλαιπωρεί τις τελευταίες ώρες το λεκανοπέδιο της Αττικής, έφερε εκ νέου, για τρίτη φορά σε έναν χρόνο, προβλήματα γήπεδο μπάσκετ του ΣΕΦ

Λόγω της βροχής που άρχισε να πέφτει το μεσημέρι της Πέμπτης στην Αττική, παρατηρήθηκε έντονη εισροή υδάτων από την οροφή, με αποτέλεσμα οι ιθύνοντες του Ολυμπιακού να τρέχουν, με κουβάδες και μουσαμάδες, ώστε να προλάβουν να σώσουν τα πολύ σοβαρά έργα βελτίωσης στο παρκέ, που είχαν πραγματοποιηθεί την περσινή σεζόν, λόγω της νεροποντής και των σοβαρών προβλημάτων που είχε προκαλέσει.

Το ΣΕΦ είχε πλημμυρίσει τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ πρόβλημα μετά από έντονη βροχόπτωση παρουσιάστηκε και τον Φεβρουάριο του 2025.

Το ΣΕΦ δεν έχει ακόμα παραδοθεί στην «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ. Ο σχετικός νόμος έχει, μεν, ψηφιστεί, αλλά ο Ολυμπιακός παραμένει ενοικιαστής του σταδίου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει στα διορθωτικά έργα όπου απαιτούνται και ως εκ τούτου να αντιμετωπίζει αρκετά σοβαρά προβλήματα.

Κακοκαιρία στην Αττική: Πλημμύρισε για τρίτη φορά σε έναν χρόνο το ΣΕΦ Facebook Twitter
Αθλητισμός

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι πρώτες δηλώσεις του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στη Σαγκάη: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά»

Αθλητισμός / Οι πρώτες δηλώσεις του Στέφανου Ντούσκου μετά το χρυσό στη Σαγκάη: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά»

«Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να νιώθουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή», δήλωσε ο Στέφανος Ντούσκος
LIFO NEWSROOM
 
 