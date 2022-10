Ήττα Σάκκαρη στον τελικό της Πάρμα - Η Αιγύπτια Μαγιάρ Σερίφ πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο στην καριέρα της

Άλλος ένας χαμένος τελικός για την Μαρία Σάκκαρη, η οποία αυτή την φορά έπεσε «θύμα» έκπληξης από την Μαγιάρ Σερίφ (Νο 74 στον κόσμο).

Η Αιγύπτια πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο στην καριέρα της στο 250άρι τουρνουά της Πάρμα, παρότι λόγω της αλλαγής του προγράμματος που έγινε το Σάββατο, έπαιξε πριν από 2.5 ώρες (νίκησε την Μπογκντάν) και παρ΄ όλα αυτά απέναντι στην πιο ξεκούραστη Σάκκαρη (το δικό της ματς είχε τελειώσει το μεσημέρι της ίδιας ημέρας) κατάφερε να επικρατήσει με 2-0 σετ (7-5, 6-3).

First top ten win 👍

First career title 🤩



What a moment for Mayar Sherif!#ParmaLadiesOpen pic.twitter.com/E6DC5As6jT