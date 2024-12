ΗΠΑ: Mαζορέτα των Dallas Cowboys με αλωπεκία χορεύει χωρίς περούκα για να ευαισθητοποιήσει το κοινό

Η Armani Latimer, μαζορέτα που πάσχει από αλωπεκία, έσπασε τα στερεότυπα και εμφανίστηκε χωρίς την περούκα της σε αγώνα των Dallas Cowboys.

Η Armani Latimer αποθεώθηκε τη Δευτέρα στον αγώνα των Cowboys με τους Cincinnati Bengals στο NFL, όταν εμφανίστηκε χωρίς την περούκα της σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την απώλεια μαλλιών και την αλωπεκία.

Όπως αναφέρει, διαγνώστηκε με την αυτοάνοση αυτή διαταραχή όταν ήταν μόλις 12 ετών. Μιλώντας στο περιοδικό Women's Health, παραδέχτηκε ότι «η αλωπεκία ήταν δύσκολο να αντιμετωπιστεί» την πρώτη περίοδο της καριέρας της ως μαζορέτα. Στη συνέχεια ωστόσο, μίλησε για την απόφασή της να αρχίσει να εμφανίζεται χωρίς περούκα και στο γήπεδο.

«Δεν ήμουν σίγουρη αλλά στην αρχή αυτής της σεζόν κάτι μου φάνηκε σωστό. Μίλησα με τη διευθύντριά μας για το ενδεχόμενο να πάω χωρίς περούκα στον ετήσιο αγώνα της εκστρατείας «My Cause My Boots» και της άρεσε πολύ», δήλωσε. Παρότι έχει συμμετάσχει στην ταινία του Netflix «America's Sweethearts»: Dallas Cowboys Cheerleaders και έχει λάβει μέρος σε φωτογραφήσεις, καθώς και σε αναρτήσεις βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την περούκα της, δεν το είχε κάνει ποτέ μπροστά στους οπαδούς της ομάδας.

«Στην αρχή, φοβήθηκα επειδή το να κάνεις μια φωτογράφιση ή να τραβάς ένα βίντεο του εαυτού σου και να το αναρτάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι σε πραγματικό χρόνο», ανέφερε αρχικά.

«Το γεγονός ότι ο αγώνας είναι ζωντανός μπροστά σε πάνω από 80.000 ανθρώπους και μπορεί να καταλήξω στην τηλεόραση είναι λίγο τρομακτικό. Αλλά υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι θα είμαι εκεί έξω και θα χορεύω με τους καλύτερους φίλους μου και η οικογένειά μου θα είναι εκεί. Ξέρω ότι θα είναι σημαντικό για όποιον αγγίζει αυτό το θέμα», κατέληξε.

Congrats and much respect to Dallas Cowboys cheerleader Armani Latimer. She revealed she had alopecia on the Cheerleaders Netflix show America’s Sweethearts. She had been wearing a wig all season but performed bald for the first time during Monday’s game between the Bengals and… pic.twitter.com/UrM3m3jsFf