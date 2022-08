Η Σερένα Ουίλιαμς ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το τένις - «Είμαι φρικτή στα αντίο»

H Σερένα Γουίλιαμς ανακοίνωσε την επικείμενη αποχώρησή της από το τένις τις προσεχείς εβδομάδες, ίσως μετά το U.S Open.

Σε ένα ποστ στο Instagram με το οποίο προαναγγέλλει την εμφάνισή της στο εξώφυλλο της Vogue Σεπτεμβρίου, η αθλήτρια - θρύλος του παγκόσμιου τένις σημειώνει:

«Έρχεται μια στιγμή τη ζωή όταν πρέπει να αποφασίσουμε να κινηθούμε σε διαφορετική κατεύθυνση. Αυτή η στιγμή είναι πάντα δύσκολη, όταν αγαπάς κάτι τόσο πολύ. Θεούλη μου, πόσο αγαπώ το τένις. Όμως, τώρα, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Πρέπει να επικεντρωθώ στη μητρότητα, τους πνευματικούς μου στόχους και επιτέλους να ανακαλύψω μια διαφορετική, πλην συναρπαστική Σερένα. Θα απολαύσω αυτές τις επόμενες εβδομάδες» τόνισε η ίδια.

To εξώφυλλο της Vogue όπου η 40χρονη ποζάρει με αμάνικη γαλάζια δημιουργία με ουρά, έχει τίτλο «Ο αποχαιρετισμός της Σερένα - "είμαι φρικτή στα αντίο"»

Στο άρθρο της Vogue όπου ανακοινώνει τη «συνταξιοδότησή» της, η ίδια αναφέρει πως «δεν μου άρεσε ποτέ η λέξη συνταξιοδότηση».

«Δε μου φαίνεται μια σύγχρονη λέξη. Εγώ το βλέπω ως μετάβαση, όμως θέλω να είμαι προσεκτική με τη χρήση αυτής της λέξης που σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο και σημαντικό για μια κοινότητα ανθρώπων. Ίσως η καλύτερη λέξη να περιγράψω αυτό που έρχεται, είναι η εξέλιξη».

«Είμαι εδώ για να σας πω πως εξελίσσομαι μακριά από το τένις, προς άλλα πράγματα που είναι σημαντικά για εμένα» συνέχισε η ίδια.

«Πριν λίγα χρόνια ξεκίνησα αθόρυβα το Serena Ventures, μια εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων. Αμέσως μετά ξεκίνησα μια οικογένεια. Θέλω να μεγαλώσω αυτήν την οικογένεια».

In Vogue’s September issue, @serenawilliams prepares to say farewell to tennis on her own terms and in her own words. “It’s the hardest thing that I could ever imagine,” she says. “I don’t want it to be over, but at the same time I’m ready for what’s next” https://t.co/6Zr0UXVTH1 pic.twitter.com/YtGtcc18a9