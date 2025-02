Τενίστρια ξέσπασε σε κλάματα όταν είδε εμμονικό θαυμαστή της στις κερκίδες

Η βρετανίδα τενίστρια Έμμα Ραντουκάνου ξέσπασε σε κλάματα κατά τη διάρκεια αγώνα της στο Ντουμπάι εξαιτίας ενός εμμονικού θαυμαστή της.

Σύμφωνα με τη διοργανώτρια αρχή, η τενίστρια εντόπισε τον εμμονικό θαυμαστή της στις κερκίδες του γηπέδου κατά την διάρκεια του αγώνα της στο τουρνουά WTA 100. Μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος την είχε προσεγγίσει πριν από λίγες ημέρες μετά το παιχνίδι με τη Μαρία Σάκκαρη.

Στη συνέχεια, η 22χρονη ενημέρωσε έγκαιρα τη διαιτητή της αναμέτρησης, ούσα σε άσχημη κατάσταση. Η ασφάλεια του γηπέδου απομάκρυνε τον θαυμαστή και ο αγώνας ολοκληρώθηκε, με την αντίπαλό της να επικρατεί εν τέλει με 2-0 σετ.

Emma Raducanu in tears during her match against Karolina Muchova



