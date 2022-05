«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι για τα σκουπίδια»: Το λάθος που έφερε το BBC σε πολύ δύσκολη θέση

Σε απολογία αναγκάστηκε να προχωρήσει το βρετανικό δίκτυο BBC ύστερα από την αναγραφή της φράσης: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι για τα σκουπίδια» σε live μετάδοσή του.

Το λάθος έγινε κατά τη διάρκεια ενημερωτικού δελτίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο τένις και το μέσο προχώρησε σε διευκρινίσεις για να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η παρουσιάστρια Annita McVeigh απολογήθηκε σε κάθε οπαδό της Μάντσεστερ που είδε το μήνυμα και προσεβλήθη, σημειώνοντας πως επρόκειτο για λάθος που έκανε ένας μαθητευόμενος.

«Λίγο νωρίτερα, ορισμένοι από σας, μπορεί να παρατηρήσατε μία πολύ ασυνήθιστη φάσα στο τέλος της οθόνης (...) που σχολίαζε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και ελπίζω οι οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μην προσεβλήθησαν από αυτή» σημείωσε.

«Έγραφε τυχαία πράγματα, όχι σοβαρά» εξήγησε η ίδια. Εκτός από το μήνυμα κατά της Μάντσεστερ στην οθόνη εμφανίστηκε και η φράση: «Βρέχει παντού».

Ειδικότερα, είπε: «Αφήστε με να σας εξηγήσω τι συμβαίνει. Πίσω από τις κάμερες, μαθητευόμενος εκπαιδευόταν στη χρήση των τίτλων και το πώς εισάγεις κείμενο. Έγραφε τυχαία πράγματα, όχι στα σοβαρά και αυτό το σχόλιο εμφανίστηκε».

Επανέλαβε πως ήταν «λάθος» και δεν υπήρχε πρόθεση να εμφανιστεί στον αέρα. «Αυτό συνέβη, σκεφτήκαμε ότι είναι καλύτερο να το εξηγήσουμε».

Παρουσιαστής του BBC, που είναι γνωστός οπαδός της Μάντσεστερ Σίτι, είδε το λάθος ως ευκαιρία για να αστειευτεί. «Δεν είχα καμία σχέση με αυτό» έγραψε στο Twitter.

I had nothing to do with this!! #mcfc https://t.co/BTBwsJjFlm