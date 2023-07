«Η καλύτερη παράδοση στον αθλητισμό»: Ιάπωνες καθάρισαν (ξανά) τις εξέδρες γηπέδου

Οι φίλαθλοι της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Ιαπωνίας έδειξαν και πάλι τον σεβασμό τους για το άθλημα, καθαρίζοντας τις εξέδρες γηπέδου.

Μετά το τέλος του αγώνα της εθνικής ομάδας γυναικών με τη Ζάμπια, για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έμειναν στις εξέδρες και καθάρισαν το στάδιο.

Σε εικόνες που δημοσιεύονται φαίνονται αρκετοί Ιάπωνες φίλαθλοι να τριγυρνούν στα καθίσματα, κρατώντας τσάντες, και να μαζεύουν ό,τι σκουπίδι βρίσκουν.

Τα τελευταία χρόνια, είναι συνεχή τα ρεπορτάζ σχετικά με τη συνήθειά τους αυτή - ανεξαρτήτως εάν η ομάδα τους νικά ή χάνει.

«Είναι οι καλύτεροι φαν στον κόσμο, κυριολεκτικά» σχολίασε ένας χρήστης στο Twitter, ενώ το δίκτυο Fox αποκάλεσε την συνήθειά τους «την καλύτερη παράδοση στον αθλητισμό».

