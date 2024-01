Η είσοδος της Ελλάδας στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων

Με σημαιοφόρους τον αθλητή του Αλπικού Σκι, Απόστολο Βουγιούκα και την αθλήτρια του Διάθλου Μαρία Δήμητρα Τσιάρκα, η Ελλάδα μπήκε στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Gangwon 2024 στη Νότια Κορέα και μάλιστα πρώτη.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ Τόμας Μπάχ κάλεσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Νότιας Κορέας, Γιουν Σουκ Γέολ, να κηρύξει την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Νέων 2024 και στη συνέχεια άναψε η Φλόγα, ενώ ένας «ψηφιακός βωμός» που βρίσκεται έξω από τον χώρο διεξαγωγής στο Ολυμπιακό Πάρκο Κανγκούνγκ άναψε επίσης ταυτόχρονα, με μία εικονική Φλόγα LED.

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων συμμετέχουν 1.802 νεαροί αθλητές και αθλήτριες έως 18 ετών από 78 Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές, μεταξύ των οποίων φυσικά και η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Αύριο, Σάββατο 20 Ιανουαρίου αρχίζουν οι αγώνες με τη συμμετοχή από ελληνικής πλευράς της ομάδας του Διάθλου με τους Μαρία Δήμητρα Τσιάρκα, Κατερίνα Βάικου, Λυδία Τσιάτσιου, Βασίλη Ροσενλή, Γιάννη Αναστασιάδη, Αντώνη Προδρομίδη, στα 10χλμ. για τα κορίτσια και στα 12.5 χλμ. για τα αγόρια.

