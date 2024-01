Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αποκαλύφθηκαν οι στολές των Γάλλων αθλητών

Δώδεκα Γάλλοι Ολυμπιονίκες βρέθηκαν σήμερα στην πρώτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, όπου αποκάλυψαν τις στολές που θα φορέσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Οι 12 Ολυμπιονίκες περπάτησαν στην πασαρέλα, προκειμένου να παρουσιάσουν το κιτ που σχεδίασε αποκλειστικά για εκείνους και τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, ο Στεφάν Ασπούλ. Το κιτ που αρχικά αποκαλύφθηκε στα κεντρικά γραφεία της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, περιλάμβανε τη στολή των αθλητών γαι τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Η στολή θυμίζει δεκαετία του 1990 και τα ρούχα προπόνησης αλλά και των αγώνων φέρουν την υπογραφή της Coq Sportif. «Ήταν ένα έργο δύο ετών. Το ντύσιμο είναι ένας συνδυασμός του μπλε, του λευκού και του κόκκινου. Οι αθλητές μου είπαν ότι ήθελαν να είναι κομψοί και λαμπεροί. Το αποτέλεσμα ήρθε με τον συνδυασμό αυτών των χρωμάτων», τόνισε ο Στεφάν Ασπούλ. Υπενθυμίζεται ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού θα διεξαχθούν το καλοκαίρι του 2024 από τις 26 Ιουλίου έως τις 11 Αυγούστου.

