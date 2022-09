H selfie του Τσιτσιπά με δύο θρύλους- Με τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Μπγιορν Μποργκ

Selfie με δύο θρύλους του τένις έβγαλε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς μετρά αντίστροφα ο χρόνος για το Laver Cup, στο Λονδίνο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις έκανε προπόνηση με τον Ρότζερ Φέντερερ, καθώς αμφότεροι αποτελούν μέλη της Team Europe στο Laver Cup. Στο κορτ βρέθηκε και ο Μπγιορν Μποργκ, που είναι ο αρχηγός της ομάδας και οι τρεις τους έβγαλαν μαζί μια selfie.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή τη φωτογραφία «χώρεσαν» 31 τίτλοι Γκραν Σλαμ. Ο Φέντερερ έχει κατακτήσει 20 και ο Μποργκ 11 στην καριέρα του, κερδίζοντας έξι φορές το Ρολάν Γκαρός και πέντε διαδοχικές χρονιές το Γουίμπλεντον.

Το Laver Cup είναι η διοργάνωση με την οποία ο Φέντερερ θα κλείσει την καριέρα του. Πέρα από τον Ελβετό και τον Στέφανο Τσιτσιπά, στην Team Europe μετέχουν οι Νόβακ Νόβακ Τζόκοβιτς, Ραφαέλ Ναδάλ, Κάσπερ Ρουντ, Άντι Μάρεϊ και ο Ματέο Μπερετίνι ως αναπληρωματικός.

