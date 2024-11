Γκουαρδιόλα: «Δεν ήθελα να υποβαθμίσω το πολύ σοβαρό θέμα των αυτοτραυματισμών»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα λίγες ώρες μετά την εμφάνιση του με αμυχές στο πρόσωπο και τα όσα δήλωσε θέλησε να απολογηθεί για τα όσα δήλωσε.

Ο προπονητής των Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, εμφανίστηκε στο flash interview και την συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα με την Φέγενορντ για το Champions League έχοντας αμυχές στο πρόσωπο, γεγονός που προκάλεσε θύελλα συζητήσεων και όργιο φημών.

Ο Καταλανός τεχνικός ρωτήθηκε για τα σημάδια που είχε στο πρόσωπο, και απάντησε μεταξύ σοβαρού και αστείου: «Ναι τις έκανα με τα χέρια μου, με τα νύχια μου, ήθελα να βλάψω τον εαυτό μου».

Η απάντηση του προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων και σήμερα ο Γκουραδιόλα θέλησε να απολογηθεί. Με ανάρτησή του στο Χ δήλωσε: «Αιφνιδιάστηκα με ερώτηση στο τέλος της συνέντευξης Τύπου το βράδυ της Τρίτης αναφορικά με μία γρατζουνιά που εμφανίστηκε στο πρόσωπό μου και εξήγησα ότι μία γερή νυχιά το προκάλεσε κατά λάθος αυτό.

Η απάντησή μου δεν είχε πρόθεση σε καμία περίπτωση να υποβαθμίσει το πολύ σοβαρό ζήτημα του αυτοτραυματισμού.

Ξέρω ότι πολύς κόσμος υποφέρει με ζητήματα ψυχικής υγείας κάθε ημέρα και θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτή τη στιγμή για να καταδείξω έναν από τους τρόπους μέσω του οποίου κάποιος μπορεί να ζητήσει βοήθεια, καλώντας τη γραμμή των Samaritans στο 116 123 η στέλνοντας email sto [email protected]».

I was caught off guard with a question at the end of a press conference last night about a scratch which had appeared on my face and explained that a sharp fingernail had accidentally caused this. (1/3)

I know that many people struggle with mental health issues every day, and I would like to take this moment to highlight one of the ways in people can seek help, by calling the Samaritans hotline on 116 123 or emailing [email protected] (3/3)