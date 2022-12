Γιατί ο Λιονέλ Μέσι φορούσε μια κόκκινη κορδέλα γύρω από τον αστράγαλό του στον τελικό του Μουντιάλ

Πριν από τέσσερα χρόνια, δημοσιογράφος είχε εμπιστευτεί στον Λιονέλ Μέσι μία κόκκινη κορδέλα της μητέρας του, την οποία θεωρούσε γούρι του. Στον τελικό του Παγκοσμίου Πολέμου, ο Αργεντίνος φορούσε μία τέτοια στο πόδι του.

Ο δημοσιογράφος τού είχε δώσει την κορδέλα μετά τον πρώτο αγώνα της Αργεντινής στο Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία.

«Η μαμά μου σε αγαπάει περισσότερο απ' ό,τι αγαπάει εμένα. Κουβαλάω την κόκκινη κορδέλα της για γούρι. Αν τη θες, μπορώ να στη δώσω».

Σε επόμενο αγώνα, βρέθηκε και πάλι μπροστά τον ίδιο δημοσιογράφο, ο οποίος του υπενθύμισε την κορδέλα. Έκπληκτος, είδε τον Μέσι σηκώνει την κάλτσα του και να του δείχνει την κορδέλα γύρω απ΄τον αστράγαλό του.

«Μαμά, τη φόρεσε» αναφώνησε, ενθουσιασμένος, στην κάμερα.

