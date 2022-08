Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Τον αγαπάμε» -Η Εθνική Νιγηρίας παίρνει πίσω το άβολο ποστ

Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσαν, εχθές, τα άβολα σχόλια του λογαριασμού της Εθνικής Νιγηρίας κάτω από τη φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Twitter.

Ο NBAer πόσταρε φωτογραφία με τα αδέλφια του, φορώντας τις φανέλες της Εθνικής Ελλάδος, δηλώνοντας «ευλογημένος».

Ανάμεσα στα σχόλια υπήρχε και αυτό της Εθνικής Νιγηρίας, η οποία ανήρτησε ένα παιδάκι να κοιτά με ειρωνεία-απορία, ενώ συνέχισαν ποστάροντας στιγμιότυπα από το παιχνίδι του Προολυμπιακού τουρνουά του 2012 στο Καράκας, όπου οι Νιγηριανοί απέκλεισαν την Ελλάδα και έγραψαν: «Τυχαία βρήκαμε αυτά τα στιγμιότυπα. Η Νιγηρία νίκησε την Ελλάδα το 2012 στο Προολυμπιακό».

Λίγες ώρες μετά τα σχόλια, ο λογαριασμός της Εθνικής Νιγηρίας προχώρησε στις απαραίτητες διευκρινίσεις.

«Θυμηθείτε: Το Twitter φτιάχτηκε για να διασκεδάζουμε. Θα αγαπάμε πάντα τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όσα έχει κάνει για το παιχνίδι», σημείωσε.

Remember Twitter was made to have fun. ⬇️



We always will love @Giannis_An34 & what he’s done for the game. https://t.co/zCCIRzXzBM