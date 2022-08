«Ευλογημένος»: Η φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα αδέλφια του, φορώντας την φανέλα της Εθνικής

Φορώντας την ολόλευκη εμφάνιση της Εθνικής ομάδας φωτογραφήθηκαν τα αδέλφια Αντετοκούνμπο.

Γιάννης, Θανάσης, Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο πόζαραν με τις φανέλες της Εθνικής, στο γήπεδο, ενόψει του Eurobasket του Σεπτεμβρίου, στο Μιλάνο.

«Ευλογημένος που μπορούμε να το κάνουμε αυτό παρέα», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην ανάρτησή του.

Blessed to be able to do this together 💪🏾💪🏾 pic.twitter.com/2Wz1uqf7fO