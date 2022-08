Η άβολη ανάρτηση της Εθνικής Νιγηρίας για τους Αντετοκούνμπο και την ενσωμάτωσή τους στην «επίσημη αγαπημένη»

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με μια φωτογραφία μαζί με τα τρία του αδέλφια και τη λεζάντα «ευλογημένοι που μπορούμε να το κάνουμε αυτό μαζί» έγινε αιτία ενός... άβολου ποστ-απάντησης από την Εθνική Νιγηρίας.

Με μια φωτογραφία ενός πιτσιρικά με βλέμμα απορίας/ειρωνείας, στον επίσημο λογαριασμό της Εθνικής Νιγηρίας, χώρας καταγωγής των γονιών Αντετοκούνμπο, υπενθυμίζεται ο αποκλεισμός της Εθνικής Ελλάδας στο προολυμπιακό τουρνουά του 2012 στο Καράκας.

«Τυχαία βρήκαμε αυτά τα στιγμιότυπα. Η Νιγηρία νίκησε την Ελλάδα το 2012 στο Προολυμπιακό».

Αργότερα, σε νέο τουίτ προστίθεται: «Τέλος πάντων, από τη στιγμή που είσαι εκεί, τα πραγματικά παιδιά της Νιγηρίας επιστρέφουν στις 25 Αυγούστου στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Βεβαιώσου πως θα συντονιστείς μαζί μας»

Anyway since you’re here, the real Naija boys return August 25th in the World Cup qualifiers.



Several Olympians will be returning. Make sure you keep up with us.🫡🇳🇬 pic.twitter.com/hurAuuMD2Y