GBL: Το πρόγραμμα και η ημερομηνία του πρώτου ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

O ΕΣΑΚΕ δημοσίευσε το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Greek Basketball League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Το πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» ορίστηκε για τη 12η Οκτωβρίου στις 19:00 το απόγευμα, στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αναμέτρησή τους για τη νέα σεζόν.

GBL: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Καρδίτσα – Άρης 4/10 στις 16:00

Κολοσσός – ΑΕΚ 4/10 στις 16:00

Ηρακλής – Περιστέρι 4/10 στις 19:00

Πανιώνιος – Περιστέρι 4/10 στις 19:00

Μαρούσι – Ολυμπιακός 5/10 στις 13:00

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 5/10 στις 16:00

GBL: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

11 Οκτωβρίου 2025 Άρης-Κολοσσός 16:00

11 Οκτωβρίου 2025 Προμηθέας Π. – Μαρούσι 19:00

11 Οκτωβρίου 2025 ΠΑΟΚ – Ηρακλής 19:00

12 Οκτωβρίου 2025 AEK-Πανιώνιος 13:00

12 Οκτωβρίου 2025 Περιστέρι – Μύκονος 16:00

12 Οκτωβρίου 2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 19:00

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα: