ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

GBL: Το πρόγραμμα και η ημερομηνία του πρώτου ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Πότε ξεκινάει το Πρωτάθλημα Μπάσκετ Ελλάδας - Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
GBL: Το πρόγραμμα αναλυτικά και η ημερομηνία του πρώτου ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Facebook Twitter
Φωτ αρχείου: Eurokinissi
0

O ΕΣΑΚΕ δημοσίευσε το πρόγραμμα της κανονικής περιόδου της Greek Basketball League για την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Το πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» ορίστηκε για τη 12η Οκτωβρίου στις 19:00 το απόγευμα, στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αναμέτρησή τους για τη νέα σεζόν.

GBL: Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

  • Καρδίτσα – Άρης 4/10 στις 16:00
  • Κολοσσός – ΑΕΚ 4/10 στις 16:00
  • Ηρακλής – Περιστέρι 4/10 στις 19:00
  • Πανιώνιος – Περιστέρι 4/10 στις 19:00
  • Μαρούσι – Ολυμπιακός 5/10 στις 13:00
  • Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 5/10 στις 16:00

GBL: Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

  • 11 Οκτωβρίου 2025 Άρης-Κολοσσός 16:00
  • 11 Οκτωβρίου 2025 Προμηθέας Π. – Μαρούσι 19:00
  • 11 Οκτωβρίου 2025 ΠΑΟΚ – Ηρακλής 19:00
  • 12 Οκτωβρίου 2025 AEK-Πανιώνιος 13:00
  • 12 Οκτωβρίου 2025 Περιστέρι – Μύκονος 16:00
  • 12 Οκτωβρίου 2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 19:00

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα:

GBL: Το πρόγραμμα αναλυτικά και η ημερομηνία του πρώτου ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Facebook Twitter
GBL: Το πρόγραμμα αναλυτικά και η ημερομηνία του πρώτου ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Facebook Twitter
GBL: Το πρόγραμμα αναλυτικά και η ημερομηνία του πρώτου ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Facebook Twitter
GBL: Το πρόγραμμα αναλυτικά και η ημερομηνία του πρώτου ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός Facebook Twitter

 
 
 
Αθλητισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Σενγκιούν έσβησε το σχόλιο περί «θάλασσας» και το χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος»

Αθλητισμός / Ο Σενγκιούν έσβησε το σχόλιο περί «θάλασσας» και το χαρακτήρισε «επικοινωνιακό λάθος»

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό», έγραψε στα social media ο Τούρκος μπασκετμπολίστας, χωρίς ωστόσο να διαγράψει και το τραγούδι που χρησιμοποίησε για την έμμεση αναφορά του
LIFO NEWSROOM
Κοινή ανάρτηση Αντετοκούνμπο - Σενγκιούν: «Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει»

Αθλητισμός / Κοινή ανάρτηση Αντετοκούνμπο - Σενγκιούν: «Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει, όχι να μας χωρίζει»

Η ανάρτηση Σενγκιούν για τη Μικρασιατική Καταστροφή, τα σχόλια για τον Γιάννη, οι απειλές προς τη Μαράια, το live του Αντετοκούνμπο και το τέλος της κόντρας
LIFO NEWSROOM
Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

Αθλητισμός / Ντουπλάντις για Καραλή: «Έκανε καταπληκτική χρονιά, με πιέζει τόσο πολύ»

«Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις και έφυγα χαρούμενος», δηλώνει από τη δική του πλευρά ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το ασημένιο μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
LIFO NEWSROOM
 
 