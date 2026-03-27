Γαλλία: Κατακρίνει την επαναφορά των ελέγχων φύλου στους Ολυμπιακούς Αγώνες - «Βήμα προς τα πίσω»

Η Γαλλία δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) να εισαγάγει γενετικές εξετάσεις για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας στην κατηγορία των γυναικών αποτελεί «βήμα προς τα πίσω».

«Είμαστε αντίθετοι στη γενίκευση των γενετικών εξετάσεων, οι οποίες εγείρουν πολυάριθμα ηθικά, νομικά και ιατρικά ζητήματα, ιδίως υπό το πρίσμα της γαλλικής νομοθεσίας», η οποία δεν επιτρέπει τέτοιου είδους εξετάσεις, δήλωσε η υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι σε ανακοίνωσή της.

«Αυτές οι εξετάσεις, που εισήχθησαν το 1967, καταργήθηκαν το 1999 λόγω έντονων επιφυλάξεων της επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τη σημασία τους. Η Γαλλία εκφράζει τη λύπη της για αυτό το βήμα προς τα πίσω», τόνισε η Φεράρι.

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δεν θα επιτρέπεται στις τρανς γυναίκες να αγωνίζονται σε γυναικείες διοργανώσεις.

Επαναφέρει τις εξετάσεις φύλου από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 και μετά, σε μια κίνηση που θα αποκλείσει επίσης πολλούς αθλητές με διαφορές στη σεξουαλική ανάπτυξη (DSD), γνωστούς παλαιότερα ως αθλητές ίντερσεξ.

Η θέση της Γαλλίας ενάντια στη νέα απόφαση

Η Φεράρι δήλωσε ότι η νέα πολιτική της ΔΟΕ «ορίζει το γυναικείο φύλο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις βιολογικές ιδιαιτερότητες των ίντερσεξ ατόμων, των οποίων τα σεξουαλικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν φυσικές παραλλαγές, γεγονός που οδηγεί σε μια απλουστευτική και ενδεχομένως στιγματιστική προσέγγιση».

Είπε ότι η Γαλλία θα ιδρύσει ένα εθνικό παρατηρητήριο που θα συγκεντρώνει αθλητικούς φορείς, επιστήμονες, νομικούς εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους αθλητών για να αναπτύξει συστάσεις με στόχο να διασφαλιστεί ότι ο αθλητισμός είναι «δίκαιος, χωρίς αποκλεισμούς και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αθλητές από χώρες όπου έχει απαγορευτεί η εξέταση φύλου θα πρέπει να υποβάλλονται σε εξέταση σε άλλες χώρες.

«Εάν είναι παράνομο σε μια χώρα, οι αθλητές θα έχουν τη δυνατότητα, όταν ταξιδεύουν σε άλλους αγώνες, να υποβληθούν σε έλεγχο εκεί», δήλωσε η Κόβεντρι.

«Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο λέμε ότι η πολιτική τίθεται σε ισχύ τώρα, αλλά θα εφαρμοστεί στο Λος Άντζελες 2028. Έτσι, έχουμε χρόνο να περάσουμε αυτή τη διαδικασία μαζί με όλους».

Ο Κόβεντρι πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι αυτή η πολιτική προάγει την ισότητα και τη δικαιοσύνη, καθώς και την προστασία της ασφάλειας στον αγωνιστικό χώρο».

Η ΔΟΕ ανέφερε ότι ενδέχεται να υπάρχουν «σπάνιες εξαιρέσεις» για αθλητές με διαταραχή του φύλου (DSD).

Η επιλεξιμότητα για την κατηγορία των γυναικών θα αποφασίζεται με γενετικό έλεγχο, ο οποίος θα εξετάζει τους αθλητές για να διαπιστωθεί αν έχουν το γονίδιο SRY, το οποίο καθορίζει αν ένα άτομο είναι βιολογικά αρσενικό.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται με λήψη δείγματος από το εσωτερικό του μάγουλου του αθλητή ή με δείγματα αίματος και θα γίνεται μόνο μία φορά στην καριέρα του αθλητή.

Με πληροφορίες από France 24, AFP και Reuters