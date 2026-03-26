Απαγορεύτηκε η συμμετοχή των τρανς αθλητριών σε γυναικεία ολυμπιακά αθλήματα

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή απαγόρευσε στις τρανς αθλήτριες να συμμετέχουν σε όλους τους αγώνες γυναικών.

Ο περιορισμός ισχύει για τη συμμετοχή σε οποιονδήποτε αγώνα γυναικείας κατηγορίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση της ΔΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και ομαδικών αθλημάτων.

Η νέα πολιτική του οργανισμού ευθυγραμμίζεται με το εκτελεστικό διάταγμα του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα γυναικεία αθλήματα εν όψει των Αγώνων του Λος Άντζελες το 2028.

Δεν είναι γνωστό πόσες τρανς γυναίκες αγωνίζονται σε ολυμπιακό επίπεδο.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Μαμντάνι ιδρύει γραφείο ΛΟΑΤΚΙ+ υποθέσεων με τρανς επικεφαλής