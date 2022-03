Formula 1: Σφοδρή σύγκρουση του Μικ Σουμάχερ- Προσωρινή διακοπή στο GP της Σαουδικής Αραβίας

Σοβαρό τροχαίο για τον γιο του Μίκαελ Σουμάχερ, Μικ, στα προκριματικά για το Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας.

Ο οδηγός της Haas χτύπησε με δύναμη στον τοίχο κατά τη διάρκεια του Q2 και το αυτοκίνητο του Σουμάχερ διαλύθηκε καθώς χτύπησε στις στενές πλευρές του Jeddah Corniche Circuit στη στροφή 12, προκαλώντας εύλογα ανησυχίες για την υγεία του από όλους όσους παρακολουθούσαν.

Ο Σουμάχερ μεταφέρθηκε στο ιατρικό κέντρο της πίστας, με την αμερικανική ομάδα να αναφέρει πως είναι καλά στην υγεία του.

A red flag has been issued following Mick Schumacher's crash and they're working to clear the track of debris.



We understand that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre 🙏 pic.twitter.com/Dvxtpgux5I