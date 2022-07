Φίλαθλος της Έβερτον εκτέλεσε πέναλτι υπό τις επευφημίες της κερκίδας - Το «ευχαριστώ» για την ανθρωπιστική του δράση

Αξέχαστη θα μείνει στον Πολ Στράτον, η 29η Ιουλίου 2022. Ένθερμος υποστηρικτής της Έβερτον, ο Στράτον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του φιλικού αγώνα, ανάμεσα στην αγαπημένη του ομάδα και την Ντιναμό Κιέβου, που διεξήχθη εχθές.

Προς το τέλος του αγώνα κι ενώ το σκορ ήταν 3-0 υπέρ της Εβερτον, χάρη στα τέρματα των Κάλβερτ Λιούϊν (4`) και ΜακΝιλ (73`, 78`), ο Στράτον κλήθηκε να εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να... εκτελέσει ένα πέναλτι.

Everton supporter Paul Stratton traveled to Poland to deliver supplies and help the Ukrainian refugees fleeing from the war.



Today, they brought him on to take a penalty in their preseason friendly vs. Dynamo Kyiv 💙 pic.twitter.com/KZtDY7TQ6O