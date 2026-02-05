Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο: Στο βάθρο των μεταλλίων η Ελλάδα

Η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών ανέβηκε στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, επικρατώντας της Ιταλίας στον μικρό τελικό.

Με τελικό σκορ 15-8, η ομάδα του Χάρη Παυλίδη επιβλήθηκε των Ιταλίδων και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την παρουσία της στη διοργάνωση.

Από το πρώτο οκτάλεπτο, η Εθνική έδειξε την ισχύ της, ασκώντας έντονη πίεση στις Ιταλίδες και παίρνοντας από νωρίς τον έλεγχο του αγώνα. Στην έναρξη του δεύτερου οκταλέπτου, οι Ελληνίδες πρωταθλήτριες ανέβασαν ακόμη περισσότερο τον ρυθμό τους, με την Ιταλία να προσπαθεί να μειώσει τη διαφορά.

Ωστόσο, η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, με το τελικό 15-8 να τη φέρνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.