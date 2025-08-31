Eurobasket 2025: Σήμερα ο κρίσιμος αγώνας Ελλάδα - Γεωργία- Η ώρα και το κανάλι

H αήττητη Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει σήμερα (15:00 ΕΡΤnews, Novasports) στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού τη Γεωργία, σε μία κρίσιμη αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες στον 3ο όμιλο του Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα στοχεύει στο «τρία στα τρία» προκειμένου να κάνει ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης, τη στιγμή που το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς παλεύει για την πρόκριση του στα πλέι οφ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα προέρχεται από δύο νίκες, απέναντι στην Ιταλία στην πρεμιέρα και κόντρα στην «οικοδέσποινα», αλλά αδύναμη Κύπρο στη 2η αγωνιστική, εν τη απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που έμεινε εκτός από το ιστορικό αυτό ματς για λόγους ξεκούρασης.

Στο αντίποδα, η Γεωργία μετά την έκπληξη που σημείωσε στην πρεμιέρα επί της Ισπανίας, στη 2η αγωνιστική ηττήθηκε από την Ιταλία.

Η Γεωργία θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την έφεση της στα ριμπάουντ και την ομαδικότητά της, ενώ η Ελλάδα θα στηριχθεί στην κυριαρχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και την καλή περιφερειακή κυκλοφορία. Παράγοντες όπως τα λάθη, οι δεύτερες ευκαιρίες και ο έλεγχος του ρυθμού θα κρίνουν τον τελικό νικητή.

Για την Εθνική, πάντως, η νίκη επί της Γεωργίας αποτελεί μονόδρομο, προκειμένου να κατακτήσει την πρώτη θέση, η οποία θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η προϊστορία της Εθνικής με τη Γεωργία είναι υπέρ της Ελλάδας, καθώς στις εννέα φορές που έχουν συναντηθεί η «γαλανόλευκη» μετράει μόλις μία ήττα κι αυτή σε φιλικό επίπεδο και συγκεκριμένα στο τουρνουά Ακρόπολις του 2017.

