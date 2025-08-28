Νίκη για την Εθνική επί της Ιταλίας στο EuroBasket με 75 - 66

Με νίκη και εξαιρετική εμφάνιση ολοκλήρωσε τον πρώτο της αγώνα στο EuroBasket 2025 η Εθνική που επικράτησε της Ιταλίας με τελικό σκορ με 75-66.

Με κορυφαίο παίκτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους 31 πόντους του, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε με τις πιο θετικές εντυπώσεις τον πρώτο αγώνα χωρίς να χάσει το προβάδισμά της, ενώ σημείωνε κατά περιόδους έως και διψήφια διαφορά.

Η Εθνική παρουσίασε υποδειγματική άμυνα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση Σλούκα, Τολιόπουλου και Μήτογλου που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα σκοραρίσματα του σταρ του NBA.

Το τελικό 75-66 χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη της νίκη στο EuroBasket 2025, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την κορυφή. Ο Αντετοκούνμπο, πρωταγωνιστής στην επίθεση, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου ανέβηκε σημαντικά στο δεύτερο ημίχρονο, τη ίδια ώρα που η δουλειά των Παπανικολάου και Θανάση Αντετοκούνμπο επάνω στον Σιμόνε Φοντέκιο αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Από την Ιταλία ξεχώρισε ο Μέλι με 15 πόντους, ο Νιάνγκ με 11, ο Σπανιόλο με 10 και ο Γκαλινάρι με 8 πόντους.



Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

Greek Freak unleashed 🇬🇷



Giannis with 31 PTS in #EuroBasket opener vs Italy. pic.twitter.com/NyWj6DtOiS — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025