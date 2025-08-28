ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

Νίκη για την Εθνική επί της Ιταλίας στο EuroBasket με 75 - 66

Με κορυφαίο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και υποδειγματική άμυνα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε με τις πιο θετικές εντυπώσεις την πρεμιέρα της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νίκη για την Εθνική στο Ελλαδα - Ιταλία του Eurobasket Facebook Twitter
Η Εθνική Μπάσκετ κέρδισε την Ιταλία στη Λεμεσό / Φωτ.: Eurokinissi
0

Με νίκη και εξαιρετική εμφάνιση ολοκλήρωσε τον πρώτο της αγώνα στο EuroBasket 2025 η Εθνική που επικράτησε της Ιταλίας με τελικό σκορ με 75-66.

Με κορυφαίο παίκτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους 31 πόντους του, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ολοκλήρωσε με τις πιο θετικές εντυπώσεις τον πρώτο αγώνα χωρίς να χάσει το προβάδισμά της, ενώ σημείωνε κατά περιόδους έως και διψήφια διαφορά. 

Η Εθνική παρουσίασε υποδειγματική άμυνα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί σπουδαία εμφάνιση στην πρεμιέρα του Γ’ ομίλου. Εντυπωσιακή ήταν η εμφάνιση Σλούκα, Τολιόπουλου και Μήτογλου που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στα σκοραρίσματα του σταρ του NBA.

Το τελικό 75-66 χάρισε στην Ελλάδα την πρώτη της νίκη στο EuroBasket 2025, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις για την κορυφή. Ο Αντετοκούνμπο, πρωταγωνιστής στην επίθεση, ενώ ο Ντίνος Μήτογλου ανέβηκε σημαντικά στο δεύτερο ημίχρονο, τη ίδια ώρα που η  δουλειά των Παπανικολάου και Θανάση Αντετοκούνμπο επάνω στον Σιμόνε Φοντέκιο αποδείχθηκε καθοριστική για την έκβαση του αγώνα. 

Από την Ιταλία ξεχώρισε ο Μέλι με 15 πόντους, ο Νιάνγκ με 11, ο Σπανιόλο με 10 και ο Γκαλινάρι με 8 πόντους.
 

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66

 
Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η FIFA λέει ότι θα γίνει το 2029, με 48 ομάδες και νέο format

Αθλητισμός / Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η FIFA λέει ότι θα γίνει το 2029, με 48 ομάδες και νέο format

Η FIFA ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2029, εξετάζει τη διεύρυνση των ομάδων και νέα μορφή προκριματικών αγώνων, ενισχύοντας το ενδιαφέρον πριν το τουρνουά
LIFO NEWSROOM
Η Ελλάδα κέρδισε την Ιταλία 76-74 στο δεύτερο φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ

Αθλητισμός / Η Ελλάδα κέρδισε την Ιταλία 76-74 στο δεύτερο φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ

Ανεβάζοντας κατά κόρυφα την απόδοσή της στην επίθεση και παίζοντας πιεστική άμυνα, η Ελλάδα γυρίζει από το -10 του πρώτους μέρους (40-30) για να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ιταλία, την οποία θα συναντήσει ξανά στην πρεμιέρα του EuroBasket
LIFO NEWSROOM
Ελλάδα - Λετονία: Τι ώρα ο αγώνας σήμερα για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Αθλητισμός / Ελλάδα - Λετονία: Τι ώρα ο αγώνας σήμερα για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Στην πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα υποδεχθεί τη Λετονία, η οποία κατέκτησε την 5η θέση πριν από δύο χρόνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες
LIFO NEWSROOM
 
 