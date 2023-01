Ερίκ Καντονά: Ο θρύλος της Manchester United εγκαινίασε αθλητική έκθεση τέχνης - «Για όσους αγωνίστηκαν κατά των ανισοτήτων»

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ερίκ Καντονά εγκαινίασε έκθεση με πρωταγωνιστές ήρωες τού παγκόσμιου αθλητισμού και την επίδρασή τους στην κοινωνία.

Ο πρώην σταρ του ποδοσφαίρου βοήθησε στην επιμέλεια τής έκθεσης που φιλοξενεί έργα του Μάικλ Μπράουν, μεταξύ άλλων τον Ντιέγο Μαραντόνα, τον Μοχάμεντ Άλι και τον Τζέσε Τζόουνς.

Όπως ανέφερε ο καλλιτέχνης, ήθελε να αναδείξει «αυτούς που αγωνίστηκαν κατά των ανισοτήτων στον κόσμο».

Fantastic evening with @Evetssteve4 last night @FootballMuseum for the launch of @mjbfineart and Eric Cantona's exhibition. Fab to meet the artist, 'the King', @Rowetta & @terrychristian! Go see this! The paintings are amazing! pic.twitter.com/mODz3SlAIL