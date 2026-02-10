Εργκίν Αταμάν: Η ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρας του - «Ήταν το μεγαλύτερό μου στήριγμα»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν έχασε τη μητέρα του, Γκιουλτέν Αταμάν.

Η είδηση έγινε αρχικά γνωστή από την Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης μέσω σχετικής ανακοίνωσης, καθώς ο Εργκίν Αταμάν είναι προπονητής και της ομάδας μπάσκετ Εθνική Τουρκίας.

A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’ın annesi Gülten Ataman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. — TBF (@TBF) February 10, 2026

Ο Τούρκος προπονητής, λίγες ώρες μετά, προέβη σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, στην οποία «αποχαιρετά» τη μητέρα του χαρακτηρίζοντάς την το μεγαλύτερό του στήριγμα.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Εργκίν Αταμάν:

«Έχασα την αγαπημένη μου μητέρα. Ήταν πάντα δίπλα μου, παρακολουθούσε κάθε μου αγώνα με αγωνία μπροστά στην τηλεόραση και μόλις τελείωναν οι αγώνες μου ήταν η πρώτη που μου έστελνε μήνυμα· μοιραζόταν τη χαρά μου, τη λύπη μου, τον ενθουσιασμό μου - όλα μου τα συναισθήματα. Ήταν το μεγαλύτερό μου στήριγμα. Είθε να αναπαυθεί στον Παράδεισο.»