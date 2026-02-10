ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Εργκίν Αταμάν: Πέθανε η μητέρα του, Γκιουλτέν

Η ανακοίνωση για τον θάνατο της μητέρας του Εργκίν Αταμάν

Φωτ.: Eurokinissi
Πέθανε η μητέρα του Εργκίν Αταμάν, Γκιουλτέν.

Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης με ανακοίνωσής της. 

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Γκιουλτέν Αταμάν, μητέρας του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Εργκίν Αταμάν. Ως Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ευχόμαστε στην εκλιπούσα ο Θεός να της χαρίσει αναπαύση και εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην πολυτιμη οικογένειά της και σε όλους τους οικείους της» αναφέρει η ανακοίνωση για τον θάνατο της μητέρας του Εργκίν Αταμάν.

