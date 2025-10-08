ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ελλάδα - Σκωτία: Ημέρα, ώρα και κανάλι μετάδοσης αγώνα ενόψει Μουντιάλ 2026

Αναχώρησε η Εθνική για τη Σκωτία - Επόμενη στάση η Δανία

Η αποστολή της Εθνικής αναχωρεί για Σκωτία ενόψει του αγώνα για το Παγκόσμιο Κύπελλο / Φωτ.: Eurokinissi
Μετά την ήττα με 3-0 από τη Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική Ελλάδας επικεντρώνεται στον αγώνα με τη Σκωτία.

Το πρώτο ματς είναι απέναντι στη Σκωτία θα πραγματοποιηθεί στο Χάμπτεν Παρκ την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 21:45. Η αναμέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικ΄/ο σταθμό του ALPHA και το ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο 36χρονος Νορβηγός, Έσπεν Έσκας, με βοηθούς του, τους Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Ελίας Μπασέβκιν.

Η αποστολή της Εθνικής αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό την Σκωτία, ενόψει της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Επόμενος σταθμός για την ομάδα η Κοπεγχάγη, ενόψει του αγώνα με τη Δανία, την Κυριακή στις 12 Οκτωβρίου.

 
 
