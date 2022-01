Η απίστευτη «έκρηξη» του Ντανίλ Μεντβέντεφ σημάδεψε τον ημιτελικό του Αυστραλιανού Όπεν, στον οποίο τελικά ο Ρώσος νίκησε τον Στέφανο Τσιτσιπά και προκρίθηκε στον τελικό.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης διαμαρτυρήθηκε επανειλημμένα ότι ο Τσιτσιπάς δεχόταν προπονητικές οδηγίες από τον πατέρα του, Απόστολο και ξέσπασε κατά του διαιτητή, με απίστευτες εκφράσεις.

«Είσαι ηλίθιος; Ο πατέρας του μπορεί να του μιλάει σε κάθε πόντο;», είπε σε έντονο ύφος ο Μεντβέντεφ στον διαιτητή, στο δεύτερο σετ. «Ο πατέρας του μπορεί να του μιλάει σε κάθε πόντο!», άρχισε να φωνάζει επανειλημμένα ο Ρώσος.

«Απάντησε την ερώτησή μου. Θεέ μου είσαι τόσο κακός. Πώς μπορείς να είσαι τόσο κακός σε ημιτελικό Γκραν Σλαμ; Κοίταξε με, σου μιλάω!», συνέχισε να ουρλιάζει ο Μεντβέντεφ, ζητώντας από τον διαιτητή να δώσει προειδοποίηση στον Τσιτσιπά υποστηρίζοντας ότι δεχόταν προπονητικές οδηγίες, κάτι που απαγορεύεται να γίνεται στο τένις.

MEDVEDEV BLOWS UP! 😡😡



The Russian has sensationally accused Tsitsipas of being coached and has GIVEN IT to the umpire over it too! 🤯🤯#AusOpen - live on Channel 9, 9Now and Stan Sport. pic.twitter.com/8Xa3qOjvnf