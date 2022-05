Έιντριαν Πέιν: «Δολοφονήθηκε στην προσπάθειά του να βοηθήσει μία φίλη»- Τι αποκαλύπτει η έκθεση της αστυνομίας

Στο «φως» της δημοσιότητας έρχονται νέα στοιχεία για την υπόθεση δολοφονίας του μπασκετομπολίστα Έιντριαν Πέιν, ο οποίος πυροβολήθηκε εν ψυχρώ σε περιοχή του Ορλάντο τα ξημερώματα της Δευτέρας, μία είδηση που προκάλεσε σοκ στο χώρο του μπάσκετ.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού δολοφονήθηκε από τον Λόρενς Ντόριτι έξω από το σπίτι του δράστη, αναφέρει μεταξύ άλλων η έκθεση της Αστυνομίας του Orange County, σύμφωνα με την οποία ο Πέιν και η σύντροφός του βρέθηκαν στο σημείο προκειμένου να βοηθήσουν μία φίλη, τη σύντροφο του συλληφθέντα η οποία καλούσε σε βοήθεια.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, δεν έφεραν όπλο μαζί τους και δεν είχαν άγριες διαθέσεις. «Η σύντροφος του Πέιν είδε τον Ντόριτι να κρατάει κάτι κάτω από το πουκάμισό του και κατάλαβε πως ήταν όπλο. Τότε ο Ντόριτι πήρε συγκεκριμένη στάση. Του ζήτησαν να αφήσει το όπλο, όμως εκείνος πυροβόλησε μία φορά», σύμφωνα με την έκθεση. Ο Λόρεντ Ντόριτι ισχυρίζεται πως ένιωσε απειλή από το σωματότυπο του μπασκετμπολίστα και γι' αυτό τον πυροβόλησε.

Here is the affidavit in the shooting death of former MSU star Adreian Payne. Incident happened outside the shooter’s home. Payne was unarmed and with his girlfriend, who said she and Payne “were asked to come here” to help shooter Lawrence Dority’s girlfriend. pic.twitter.com/cEKFiZWByg