Δύο χρυσά μετάλλια για το «χρυσό» ζευγάρι των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 2024

Με δύο χρυσά μετάλλια ολοκληρώνονται οι Ολυμπιακοί και Παραολυμπιακοί Αγώνες για το «χρυσό» ζευγάρι του στίβου Χάντερ Γούντχαλ και Τάρα Ντέιβις-Γούντχαλ.

Ο Αμερικανός σπρίντερ κέρδισε το χρυσό στους Παραολυμπιακούς Αγώνες λίγες μέρες αφού η σύζυγός του κέρδισε επίσης χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Οι Αμερικανοί αστέρες του στίβου Χάντερ Γούντχαλ και Τάρα Ντέιβις-Γούντχαλ είναι πλέον ένα ζευγάρι με χρυσά μετάλλια ολυμπιακών δυνάμεων.

Ο Γούντχαλ κέρδισε το χρυσό μετάλλιο χθες Παρασκευή στον αγώνα των 400 μέτρων ανδρών στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι, ενώ η Τάρα Ντέιβις, η σύζυγός του, είχε κερδίσει χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού τον Αύγουστο.

Την Παρασκευή, ο Γούντχαλ ήταν επίσης μέλος της ομάδας των ΗΠΑ που κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στη μικτή παγκόσμια σκυταλοδρομία 4x100m.

Ο Γούντχαλ είναι πλέον πέντε φορές παραολυμπιονίκης, έχοντας επίσης κερδίσει δύο χάλκινα μετάλλια και ένα ασημένιο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και του 2016, σύμφωνα με τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2022 και έγινε viral στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού χάρη στον πολύ συναισθηματικό τρόπο που γιόρτασαν τη νίκη της Ντέιβις Γουντχαλ στο πρώτο της Ολυμπιακό μετάλλιο.

Το ζευγάρι, που συμμετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020, γνωρίστηκε σε μια συνάντηση στίβου στο γυμνάσιο. Η Ντέιβις-Γούντχαλ πήγε στην ομάδα στίβου στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και στη συνέχεια μεταγράφηκε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, όπου ολοκλήρωσε την καριέρα της στο κολέγιο το 2021.

Ο Γούντχαλ αγωνίστηκε στον στίβο στο Πανεπιστήμιο του Αρκάνσας, όπου έγραψε ιστορία ως ο πρώτος διπλός ακρωτηριασμένος που πήρε υποτροφία στίβου Division I.

Γεννημένος με ημιμελία της περόνης, στην οποία η περόνη, ένα οστό στα πόδια του, δεν σχηματίστηκε ποτέ, ο Γούντχαλ είχε ακρωτηριαστεί και στα δύο πόδια κάτω από το γόνατο σε ηλικία 11 μηνών, σύμφωνα με το βιογραφικό του για τους Παραολυμπιακούς.

