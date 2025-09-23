Ballon d’Or 2025: Ουσμάν Ντεμπελέ και Αϊτάνα Μπονμάτι οι μεγάλοι νικητές

Η βραδιά της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι ανέδειξε δύο ξεκάθαρους πρωταγωνιστές: τον Ουσμάν Ντεμπελέ, που σήκωσε για πρώτη φορά το κορυφαίο ατομικό βραβείο στο ανδρικό ποδόσφαιρο, και την Αϊτάνα Μπονμάτι, η οποία έγραψε ιστορία κατακτώντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη Χρυσή Μπάλα στο γυναικείο ποδόσφαιρο.

Ο 28χρονος Γάλλος επιθετικός της Paris Saint-Germain γνώρισε την αποθέωση στην πατρίδα του, κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα μετά από μια σεζόν-όνειρο. Οδήγησε την PSG σε ιστορικό τρεμπλ (Ligue 1, Κύπελλο Γαλλίας, Champions League), σημειώνοντας 35 γκολ και 16 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Στο Champions League, όπου η PSG κατέκτησε για πρώτη φορά το τρόπαιο, ο Ντεμπελέ πέτυχε 8 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ στην Ligue 1 τερμάτισε πρώτος σκόρερ με 21 γκολ.

Ο Ντεμπελέ έγινε έτσι ο έκτος Γάλλος που κερδίζει τη Χρυσή Μπάλα, μετά τους Κοπά, Πλατινί, Παπέν, Ζιντάν και Μπενζεμά. Η στιγμή κορυφώθηκε όταν το βραβείο τού το παρέδωσε ο Ροναλντίνιο, δημιουργώντας μια εμβληματική εικόνα για τον ίδιο και το κλαμπ.

Η τριπλή Χρυσή Μπάλα της Μπονμάτι

Η Αϊτάνα Μπονμάτι της Μπαρτσελόνα κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα Γυναικών για τρίτη φορά στη σειρά, γράφοντας το όνομά της στην ιστορία του θεσμού. Στα 27 της, οδήγησε την ομάδα της σε νταμπλ στην Ισπανία και στον τελικό του Champions League, ενώ με την εθνική Ισπανίας έφτασε στον τελικό του Euro 2025.

Η ίδια πέτυχε 16 γκολ και μοίρασε 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ ψηφίστηκε παίκτρια του τουρνουά στο Euro, παρότι λίγες εβδομάδες πριν είχε διαγνωστεί με ιογενή μηνιγγίτιδα.

Με την τρίτη της Χρυσή Μπάλα, η Ισπανίδα μέσος επιβεβαίωσε την κυριαρχία των Ισπανίδων και της Μπαρτσελόνα, που μετρούν πέντε διαδοχικά βραβεία στο γυναικείο ποδόσφαιρο (δύο η Πουτέγιας, τρία η Μπονμάτι).

Τα υπόλοιπα βραβεία

Καλύτεροι νέοι παίκτες (Kopa Trophy): Βίκι Λόπες, Λαμίν Γιαμάλ

Καλύτεροι προπονητές: Σαρίνα Βίγκμαν, Λουίς Ενρίκε

Καλύτεροι τερματοφύλακες: Χάμπτον, Ντοναρούμα

Πρώτοι σκόρερ: Παϊόρ, Γκιόκερες

Καλύτερη γυναικεία ομάδα: Άρσεναλ

Καλύτερη ανδρική ομάδα: Παρί Σεν Ζερμέν

Η βράβευση του Ντεμπελέ σηματοδοτεί την επιβεβαίωση της μεταμόρφωσης του ποδοσφαιριστή, που από απογοήτευση στη Μπαρτσελόνα βρήκε τον εαυτό του στο Παρίσι, οδηγώντας την PSG στην κορυφή της Ευρώπης.

Αντίστοιχα, η Μπονμάτι παγιώνει τη θέση της ως η μεγαλύτερη ποδοσφαιρίστρια της γενιάς της, συνεχίζοντας την παράδοση της Ισπανίας να κυριαρχεί στο παγκόσμιο γυναικείο ποδόσφαιρο.

