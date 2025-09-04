Αύριο το Ελλάδα - Λευκορωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026: Πού θα το δείτε

Αύριο, η Εθνική ποδοσφαίρου ανδρών αντιμετωπίζει τη Λευκορωσία, στην πρώτη της αναμέτρηση στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο αγώνας της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης» με περισσότερα από 10.000 εισιτήρια, να έχουν ήδη πωληθεί. Το ματς με ώρα έναρξης του αγώνα 21:30 θα μεταδοθεί από το ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Μία ημέρα πριν το πρώτο σφύριγμα για την Εθνική, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, αναφέρθηκε στον ρυθμό της ομάδας, την ικανοποίησή του από τις προσπάθειες των αθλητών και απάντησε για τις προσδοκίες που έχει ο ίδιος αλλά κυρίως ο κόσμος, από την ομάδα.

Δηλώσεις Γιοβάνοβιτς ενόψει του Ελλάδα - Λευκορωσία

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση να δουλεύω με αυτά τα παιδιά, όταν παρουσιάζονται μικροπροβλήματα ξεπερνιούνται. Πάντα ο Σεπτέμβριος είναι δύσκολος προπονητικά. Υπάρχουν θέματα στην αρχή του καλοκαιριού, που τον εκάστοτε προπονητή βάζουν προβληματισμούς. Είμαστε πραγματικά ένα πολύ καλό γκρουπ, που αντιμετωπίζει σοβαρά τις προκλήσεις που έχει μπροστά του. Καταλαβαίνετε και από τις απαντήσεις του Τάσου το πόση σοβαρότητα δείχνουν και αντιμετωπίζουν τα προβλήματα. Οπότε τα μικροπροβλήματα τα αντιμετωπίζουμε μαζί», είπε ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας στην αρχή της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Ερωτηθείς για την ομάδα της Λευκορωσίας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, σχολίασε: «Είναι μία ομάδα που την τελευταία διοργάνωση ήταν στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι ομάδα που δύσκολα κερδίζει και δύσκολα χάνει. Αμύνεται χαμηλά. Έχουν ήδη αρκετά περισσότερα ματς από εμάς. Πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι με υπομονή για να το κερδίσουμε, ο στόχος μένει ίδιος. Να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι για να εκπληρώσουμε τον στόχο μας. Να δείξουμε σεβασμό στον αντίπαλο και να δείξουμε σοβαρότητα».

Σε άλλο σημείο, ο προπονητής ρωτήθηκε για τον «πονοκέφαλο» των πολλών επιλογών. όπως απάντησε: «Προβληματίζομαι και δεν είναι η πρώτη φορά. Η διάθεση που δείχνουν οι παίκτες όταν είμαστε μαζί, αυτοί που παίζουν και αυτοί που μπαίνουν. Έχω ευχάριστο πονοκέφαλο. Δεν μπορώ να εκφράσω κανένα παράπονο, για τις προπονήσεις που κάνουν, για τη διάθεση που δείχνουν. Μόλις ξεκινήσει η προετοιμασία ξεκινάει και ο πονοκέφαλος».

Για το τι έχει αλλάξει από όταν ανέλαβε, ο ίδιος απάντησε: «Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Ίδια αίσθηση έχω με την πρώτη ημέρα, απλά έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις που έχει ο κόσμος και αυτές που έχουμε εμείς. Το ποδόσφαιρο στο οποίο οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν, οι υποσχέσεις που έχουμε δώσει ως ομάδα. Να καταλάβουμε τις προσδοκίες που υπάρχουν και να ανταποκριθούμε σωστά, έχουμε διάθεση να βελτιωνόμαστε. Έχουμε και νέα παιδιά που μπήκαν σε καλό τάιμινγκ».

Τέλος, αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας, τους στόχους και τις προσδοκίες του κόσμου.

«Ως ομάδα δουλεύουμε με πολύ φυσιολογικό τρόπο. Είμαστε σε καλό σημείο. Δεν νομίζω ότι υπήρχε γενιά που δεν ήθελε να πάει σε μία μεγάλη διοργάνωση. Όλοι το ήθελαν, εσείς, ο κόσμος. Για μένα πάντα έχει σημασία να έχουμε ρεαλιστικούς στόχους και να πραγματοποιούνται βάσει της απόδοσης και της ομάδας. Σίγουρα είναι πολύ μεγαλύτερη πρόκληση το τρίμηνο που έχουμε μπροστά, σε σχέση με το Nations League. Είναι φυσιολογικό όταν έχεις καλά αποτελέσματα να υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό, δεν έγινε ξαφνικά τώρα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η σταθερότητα. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για τις πιθανότητες. Να είμαστε προσγειωμένοι δυνατοί, έχουμε δυνατούς αντιπάλους στο γκρουπ. Στο τέλος πιστεύω ότι θα περάσουν οι καλύτεροι. Πρέπει να έχουμε καλά αποτελέσματα. Είναι διαδικασία τριών μηνών. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για την προετοιμασία», είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει του αγώνα της Ελλάδας με τη Λευκορωσία.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ SPORTS