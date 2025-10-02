Από το θαύμα του 2016 στην οικονομική κρίση – Πώς έφτασε η Λέστερ σε δικαστική διαμάχη για 200 εκατ. λίρες

Η Λέστερ Σίτι, μία από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου την τελευταία δεκαετία, βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπη με ένα σκοτεινό κεφάλαιο. Μόλις λίγους μήνες μετά τον υποβιβασμό της στην Championship, η ομάδα κατηγορείται από την Premier League για σοβαρές οικονομικές παραβάσεις και κινδυνεύει να δει το όνειρο της επιστροφής στα «μεγάλα σαλόνια» να καταρρέει.

Η ακρόαση έχει ήδη προγραμματιστεί να ξεκινήσει πριν από τα Χριστούγεννα, ωστόσο η τελική απόφαση δύσκολα θα ληφθεί πριν από το νέο έτος. Αυτό αφήνει τους φιλάθλους και τον οργανισμό της Λέστερ να ζουν σε καθεστώς αβεβαιότητας, ενώ η ομάδα προσπαθεί παράλληλα να χτίσει ξανά την ταυτότητά της στην Championship.

Σύμφωνα με την Telegraph Sport, η διαδικασία θα διεξαχθεί από ανεξάρτητη επιτροπή, αλλά ακόμη κι αν υπάρξει άμεση απόφαση, τα ενδεχόμενα εφέσεων θα μπορούσαν να παρατείνουν την υπόθεση μέχρι το δεύτερο μισό της σεζόν. Αυτό σημαίνει ότι η Λέστερ, ενώ μάχεται για την κορυφή, δεν ξέρει με βεβαιότητα αν οι κόποι της θα μετρήσουν τελικά στη βαθμολογία.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τη Λέστερ

Η Premier League απήγγειλε τρεις βασικές κατηγορίες στη Λέστερ:

Παραβίαση των κανόνων κερδοφορίας και βιωσιμότητας (PSR): Οι οικονομικές απώλειες της ομάδας ξεπέρασαν τα 200 εκατ. λίρες σε τρία χρόνια, την ώρα που οι κανονισμοί ορίζουν ως ανώτατο όριο τα 81 εκατ. λίρες. Καθυστέρηση στην υποβολή οικονομικών καταστάσεων: Η Λέστερ δεν παρέδωσε εγκαίρως τους ετήσιους λογαριασμούς της μέχρι την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου. Έλλειψη συνεργασίας με τις αρχές: Η Premier League υποστηρίζει ότι ο σύλλογος δεν παρείχε πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Αν η Λέστερ κριθεί ένοχη, οι ποινές που αντιμετωπίζει δεν περιορίζονται μόνο σε αφαίρεση βαθμών. Στο τραπέζι βρίσκονται πρόστιμα, απαγόρευση μεταγραφών, ακόμη και περιορισμοί στη διαχείριση του ρόστερ της.

Λέστερ: Οικονομικά λάθη και στρατηγικές αποφάσεις που στοίχισαν

Η κρίση της Λέστερ δεν γεννήθηκε ξαφνικά. Οι ρίζες της βρίσκονται πίσω στο καλοκαίρι του 2021, όταν η διοίκηση ξόδεψε περίπου 50 εκατ. λίρες για τους Πάτσον Ντάκα, Γιανίκ Βέστεργκααρντ και Μπουμπακαρί Σουμαρέ, χωρίς να προχωρήσει σε πωλήσεις βασικών παικτών.

Η Λέστερ είχε χτίσει το οικονομικό της μοντέλο πάνω σε μεγάλες πωλήσεις παικτών-«θησαυρών», όπως οι Καντέ, Μαχρέζ, Τσιλγουελ και Μαγκουάιρ. Εκείνη τη χρονιά όμως η στρατηγική άλλαξε: αντί να πουλήσει, αποφάσισε να στηρίξει τον Μπρένταν Ρότζερς και να κρατήσει τα «αστέρια» της. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό, αφού οι μισθολογικές δαπάνες αυξήθηκαν χωρίς να υπάρξουν έσοδα από μεταγραφές.

Ο υποβιβασμός το 2023, σε συνδυασμό με ζημίες ρεκόρ ύψους 92,5 εκατ. λιρών, βύθισε τον σύλλογο σε οικονομική καταιγίδα. Η διευθύνουσα σύμβουλος Σούζαν Γουίλαν είχε προειδοποιήσει ότι «οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές για καιρό» – και τώρα οι προβλέψεις της επιβεβαιώνονται.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Λέστερ προσπαθεί να ξανασταθεί στα πόδια της με τον Μαρτί Σιφουέντες στον πάγκο. Ο Ισπανός τεχνικός, γνωστός για το σύγχρονο, κατοχικό ποδόσφαιρο, ήρθε με στόχο να δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα και να εκμεταλλευτεί το ταλέντο της ακαδημίας. Οι «Αλεπούδες» έχουν ξεκινήσει θετικά, με σερί έξι αήττητων αγώνων, αλλά τα προβλήματα είναι εμφανή. Η αποχώρηση του θρυλικού Τζέιμι Βάρντι άφησε κενό στην επίθεση, ενώ η έλλειψη ενός καθαρόαιμου φορ ανησυχεί το τεχνικό επιτελείο.

Ο Σιφουέντες έχει κερδίσει τον σεβασμό των παικτών με την αυστηρή αλλά δίκαιη διαχείριση. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε παίκτη που ζήτησε να μην αγωνιστεί λόγω πρόθεσης αποχώρησης, εκείνος απάντησε: «Θα είσαι στην αποστολή και τελείωσε». Το περιστατικό αυτό δείχνει ότι ο Ισπανός έχει την αποφασιστικότητα να κρατήσει ενωμένη την ομάδα σε μια κρίσιμη στιγμή.

Υπόθεση Λέστερ: Τι σημαίνει για την Championship και το αγγλικό ποδόσφαιρο

Η υπόθεση της Λέστερ δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον σύλλογο. Άλλες ομάδες της Championship θεωρούν ότι η παραβίαση των κανονισμών δίνει στη Λέστερ άδικο πλεονέκτημα και ζητούν σκληρές ποινές. Ένα ενδεχόμενο -6 ή -9 βαθμών θα άλλαζε ριζικά τη βαθμολογία και θα έφερνε τεράστιες ανακατατάξεις στη μάχη της ανόδου.

Παράλληλα, το ζήτημα ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το κατά πόσο το αγγλικό ποδόσφαιρο μπορεί να διατηρήσει οικονομική ισορροπία ανάμεσα σε «ονειροπόλους» συλλόγους που ρισκάρουν και σε πιο συντηρητικά μοντέλα. Η Λέστερ, από την κορυφή της Premier League το 2016, βρέθηκε σήμερα να παλεύει για την οικονομική της επιβίωση.

Η Λέστερ Σίτι καλείται να παίξει σε δύο «γήπεδα» ταυτόχρονα: το αγωνιστικό, όπου διεκδικεί την άμεση επιστροφή στην Premier League, και το δικαστικό, όπου κινδυνεύει να τιμωρηθεί αυστηρά για οικονομικές παραβάσεις.

Η απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής θα καθορίσει όχι μόνο τη φετινή της πορεία, αλλά και το μέλλον της ως σύλλογος. Αν το όνειρο της ανόδου θα γίνει πραγματικότητα ή θα καταρρεύσει, θα φανεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Με πληροφορίες από Telegraph