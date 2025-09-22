John Stapleton: Πέθανε στα 79 του ο Βρετανός δημοσιογράφος και παρουσιαστής

Ο διάσημος τηλεοπτικός παρουσιαστής John Stapleton πέθανε σε ηλικία 79 ετών.

Ως πρόσωπο ντοκιμαντέρ και ενημερωτικών προγραμμάτων για μια ολόκληρη γενιά, ο Stapleton εμφανίστηκε σε δημοφιλή shows όπως τα «Watchdog» της BBC και «News Hour» του GMTV, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του στην εφημερίδα Oldham Chronicle.

Αποτίοντας φόρο τιμής, η πρώην παρουσιάστρια του «Good Morning Britain», Σαρλότ Χόκινς, περιέγραψε τον δημοσιογράφο ως «εξαιρετικό παρουσιαστή» και «πραγματικά υπέροχο άνθρωπο».

Η μάνατζερ του Stapleton ανέφερε ότι η νόσος του Πάρκινσον επιδεινώθηκε λόγω πνευμονίας και ότι ο γιος του Νικ και η νύφη του Λίζ ήταν «διαρκώς στο πλευρό του». Ο Έρον Γκόρντον, συνδημιουργός του «Good Morning Britain» και επικεφαλής τμήματος στο BBC, τόνισε την ευελιξία του Stapleton στον αέρα λέγοντας ότι η ικανότητά του να χειρίζεται κάθε πρόκληση «δεν είχε προηγούμενο».

Ξεκινώντας την καριέρα του σε τοπικές εφημερίδες στη βορειοδυτική Αγγλία, ο Stapleton πέρασε στην τηλεόραση το 1975, συμμετέχοντας στο πρόγραμμα «Nationwide» της BBC.

Το 1980 έγινε δημοσιογράφος στο κορυφαίο πρόγραμμα ειδήσεων της BBC, «Newsnight», καλύπτοντας και την Αργεντινή κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Φώκλαντ.

Το 1983 μεταπήδησε στο ITV, συμμετέχοντας στην εκκίνηση του πρωινού show TV-am, πριν επιστρέψει τρία χρόνια αργότερα στο BBC για να παρουσιάσει μαζί με τη γυναίκα του, Λιν Φολντς Γουντ, το πρόγραμμα καταναλωτικής ενημέρωσης «Watchdog».

Η Φολντς Γουντ πέθανε από εγκεφαλικό το 2020.

John Stapleton: «Τι νόημα έχει αν δεν είσαι θετικος;»

Όταν διαγνώστηκε με Πάρκινσον, ο Stapleton είχε δηλώσει στο BBC ότι προσπαθούσε να παραμείνει θετικός, «γιατί τι νόημα έχει εάν δεν είσαι;».

Μετά το «Watchdog», επέστρεψε στο ITV και στο GMTV, καλύπτοντας παγκόσμια γεγονότα όπως ο πόλεμος στο Κόσοβο και ο τυφώνας Κατρίνα. Παρέμεινε στο κανάλι μετά το τέλος του GMTV το 2010, εμφανιζόμενος στα προγράμματα «Daybreak» και «Good Morning Britain» μέχρι το 2015.

Το Royal Television Society του απένειμε το βραβείο παρουσιαστή της χρονιάς το 2003 για την κάλυψη του πολέμου στο Ιράκ για το GMTV.

Ο γιος του Νικ έγραψε στο Instagram: «Ήταν ένας πολύ αγαπητός, απίστευτα γενναιόδωρος άνθρωπος. Δεν θα συναντήσεις κανέναν που να έχει κακή κουβέντα γι’ αυτόν. Και δύσκολα μπορείς να βρεις κάτι καλύτερο από αυτό».

Ο παρουσιαστής της BBC Radio 5 Live, Νίκι Κάμπελ, τον περιέγραψε ως «καλό φίλο, ευγενικό, σοφό και πολύ αστείο άνθρωπο, και ήταν γίγαντας της δημοσιογραφίας».

Ο Μάρτιν Λιούις, ιδρυτής του Money Saving Expert, έγραψε στο X ότι ο Stapleton και η γυναίκα του ήταν «εξαιρετικοί πρωτοπόροι της δημοσιογραφίας καταναλωτών».

Η πρώην ραδιοφωνική παρουσιάστρια Sangita Myska τον χαρακτήρισε «μεγάλο δημοσιογράφο, πρότυπο και κύριο».

Γεννημένος στο Όλνταμ το 1946, ο Stapleton ήταν μεγάλος οπαδός της Manchester City. Σε συνέντευξή του το 2008, δήλωσε ότι αν δεν εργαζόταν στα ΜΜΕ, θα «περνούσε ακόμη περισσότερο χρόνο ταξιδεύοντας στη χώρα και βλέποντας τη Manchester City».

Η ομάδα, επτά φορές πρωταθλήτρια Premier League, εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατό του, λέγοντας: «Θα μας λείψει».

