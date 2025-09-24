ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Άννα Κορακάκη: Αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε δύο χρόνια πριν - «Μένει το για πάντα»

Η Άννα Κορακάκη, αφού φανέρωσε το ευχάριστο γεγονός, δημοσίευσε και φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ.: Instagram
Η Άννα Κορακάκη αποκάλυψε ότι παντρεύτηκε δύο χρόνια πριν.

Η Ολυμπιονίκης της σκοποβολής είχε κάνει γνωστό ότι θα παντρευτεί αλλά δεν είχε γίνει γνωστή η ημερομηνία. Αυτό όμως, μέχρι τώρα καθώς θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της ακολούθους τη χαρά της.

Η Άννα Κορακάκη λοιπόν, με αφορμή τη δεύτερη επέτειο, δημοσίευσε φωτογραφίες από τον γάμο της στις 23 Σεπτεμβρίου 2023 με τον Γιάννη Χαλκιαδάκη.

«23.9.2023. 2 χρόνια έχουν περάσει, μένει το για πάντα», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτησή της με το φωτογραφικό υλικό.

 
 
 
