Ανίτα Αλβάρεζ: «Όλα έγιναν μαύρα» -Η αθλήτρια που λιποθύμησε στην πισίνα περιγράφει όσα έγιναν

Η Ανίτα Αλβάρεζ σόκαρε τον πλανήτη μετά την λιποθυμία της μέσα στο νερό λίγο το τέλος της εκτέλεσης του προγράμματος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του υγρού στίβου της Βουδαπέστης.

Οι φωτογραφίες από τη δραματική διάσωση της Αμερικανίδας αθλήτριας από τον πάτο της πισίνας έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, συγκλονίζοντας.

Rapid rescue. @AFP photographers Oli Scarff and Peter Kohalmi capture the dramatic rescue of USA's Anita Alvarez from the bottom of the pool when she fainted during the women's solo free artistic swimming finals at the Budapest 2022 World Aquatics Championships pic.twitter.com/8Y0wo6lSUn

Η Ανίτα Αλβάρεζ, λίγες ώρες μετά το συμβάν, μίλησε στο NBC για τα όσα πέρασε. «Θυμάμαι ότι ένιωθα ότι ήταν μια πραγματικά υπέροχη παράσταση», δήλωσε στο NBC Nightly News, προσθέτοντας ότι ζούσε τη στιγμή, νιώθοντας περήφανη.

Όπως αναφέρει, στη συνέχεια, άρχισε να μην αισθάνεται καλά. «Άρχισα να νιώθω λίγο μούδιασμα στα δάχτυλά μου και μετά ειλικρινά, όλα έγιναν κάπως μαύρα και αυτό ήταν», είπε. «Όλα έγιναν πολύ γρήγορα», τόνισε.

Στις συγκλονιστικές φωτογραφίες, η Αλβάρεζ φαίνεται στον πάτο της πισίνας αναίσθητη και την προπονήτριά της Άντρεα Φουέντες να την βγάζει στην επιφάνεια.

Coach Andrea Fuentes leapt in to rescue Team USA's Anita Alvarez, who had sunk to the bottom of the pool and was not breathing at the World Aquatics Championships.



"It was a big scare. I had to jump in because the lifeguards weren't doing it" https://t.co/QzBH5TRcvD pic.twitter.com/mMYatfefLI