Αναβλήθηκε το ντέρμπι Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη λόγω κακοκαιρίας

Αναβλήθηκε το ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Primera Division ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Σεβίλλη λόγω της κακοκαιρίας Dana που αναμένεται να πλήξει την Ισπανία.

Το παιχνίδι ήταν προγραμματισμένο για τις 19:30 ώρα Ελλάδος αλλά η κακοκαιρία Dana που πλήττει την ισπανική πρωτεύουσα και πρόκειται να ενταθεί αργά το απόγευμα, οδήγησε στη ματαίωση της αναμέτρησης. Την αναβολή του Ατλέτικο Μαδρίτης-Σεβίλλη ανακοίνωσε κατόπιν διαβουλεύσεων με τις δύο ομάδες και την ισπανική ομοσπονδία η La Liga.

Πλέον, αναμένεται η ανακοίνωση της Λίγκας για τη νέα ημερομηνία και ώρα του ματς.

Να σημειωθεί πως η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία έχει ενεργοποιήσει τον «κόκκινο συναγερμό» στη Μαδρίτη από τις 13:00 το μεσημέρι έως τις 19:00 της Κυριακής, με την κοινότητα της πόλης να προειδοποιεί από το πρωί για αποφυγή των περιττών μετακινήσεων, καθώς η βροχή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, «μπορεί να φτάσει τα 120 l/m2». Ο δήμαρχος της Μαδρίτης, Χοσέ Λουίς Μαρτίνεθ-Αλμέιδα δήλωσε πως «η πόλη αντιμετωπίζει μια πολύ δύσκολη βραδιά και αναμένεται να καταρριφθεί ένα ιστορικό ρεκόρ βροχοπτώσεων από το 1972».

🚨LALIGA is postponing #AtletiSevillaFC due to the AEMET red alert, the recommendations of the Madrid City Council and after holding talks this morning with RFEF, CSD and both clubs.



The new date/time will be announced soon.https://t.co/sq5am7fE0S pic.twitter.com/YKST1io7pr