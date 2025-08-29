ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Αθλητισμός

ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι 6 αντίπαλοι της στο Conference League

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι 6 αντίπαλοι της στο Conference League Facebook Twitter
Φωτ: Eurokinissi
0

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του UEFA Conference League.

Η ΑΕΚ έμαθε τους 6 αντιπάλους της στη League Phase της διοργάνωσης.

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου.

Oι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Conference League:

  • Φιορεντίνα, ΕΚΤΟΣ
  • Σάμροκ Ρόβερς, ΕΝΤΟΣ
  • Τσέλιε, ΕΚΤΟΣ
  • Αμπερντίν, ΕΝΤΟΣ
  • Κραϊόβα, ΕΝΤΟΣ
  • Σαμσουνσπόρ, ΕΚΤΟΣ

Η ΑΕΚ θα μάθει τόσο τη σειρά των αγώνων όσο και τις ακριβείς ημερομηνίες αγώνων της το Σάββατο.

Αθλητισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η FIFA λέει ότι θα γίνει το 2029, με 48 ομάδες και νέο format

Αθλητισμός / Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Η FIFA λέει ότι θα γίνει το 2029, με 48 ομάδες και νέο format

Η FIFA ανακοίνωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2029, εξετάζει τη διεύρυνση των ομάδων και νέα μορφή προκριματικών αγώνων, ενισχύοντας το ενδιαφέρον πριν το τουρνουά
LIFO NEWSROOM
Η Ελλάδα κέρδισε την Ιταλία 76-74 στο δεύτερο φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ

Αθλητισμός / Η Ελλάδα κέρδισε την Ιταλία 76-74 στο δεύτερο φιλικό πριν το Ευρωμπάσκετ

Ανεβάζοντας κατά κόρυφα την απόδοσή της στην επίθεση και παίζοντας πιεστική άμυνα, η Ελλάδα γυρίζει από το -10 του πρώτους μέρους (40-30) για να πάρει τη νίκη κόντρα στην Ιταλία, την οποία θα συναντήσει ξανά στην πρεμιέρα του EuroBasket
LIFO NEWSROOM
Ελλάδα - Λετονία: Τι ώρα ο αγώνας σήμερα για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Αθλητισμός / Ελλάδα - Λετονία: Τι ώρα ο αγώνας σήμερα για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Στην πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα υποδεχθεί τη Λετονία, η οποία κατέκτησε την 5η θέση πριν από δύο χρόνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες
LIFO NEWSROOM
 
 