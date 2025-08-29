Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του UEFA Europa League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ στη League Phase του UEFA Europa League θα αγωνισθεί με:

Μπέτις (ΕΝΤΟΣ)

Λιλ (ΕΚΤΟΣ)

Μακάμπι (ΕΝΤΟΣ)

Λιόν (ΕΚΤΟΣ)

Γιουνγκ Μπόις (ΕΝΤΟΣ)

Λουντογκόρετς (ΕΚΤΟΣ)

Μπραν (ΕΝΤΟΣ)

Θέλτα (ΕΚΤΟΣ)

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός στη League Phase του UEFA Europa League θα αγωνισθεί με:

Ρόμα (ΕΝΤΟΣ)

Φέγενορντ (ΕΚΤΟΣ)

Βικτόρια Πλζεν (ΕΝΤΟΣ)

Φερεντσβάρος (ΕΚΤΟΣ)

Στουρμ Γκρατς (ΕΝΤΟΣ)

Γιουνγκ Μπόις (ΕΚΤΟΣ)

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (ΕΝΤΟΣ)

Μάλμε (ΕΚΤΟΣ)



Το πρόγραμμα με την σειρά των αγώνων, θα γίνει γνωστό την Κυριακή.