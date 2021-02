Μετά τα vlog, στα οποία καταγράφει πολλές πτυχές της καθημερινότητάς του αλλά και τις σκέψεις του- τώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκτησε και τη δική του σειρά, στο Tennis Channel.

Ο 23χρονος που βρίσκεται στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις ανακοίνωσε την είδηση μέσω των social media. Ο τίτλος της σειράς είναι «Dear Fans» και το πρώτο επεισόδιο ήδη προβάλλεται στο Tennis Channel.

Η σειρά καταγράφει τη ζωή του Στέφανου Τσιτσιπά εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, όπως φαίνεται από το τρέιλερ που έδωσε στη δημοσιότητα. Στην ανάρτησή του, ο τενίστας εξέφρασε τον ενθουσιασμό του γιατί θα μπορεί να μοιράζεται με τους φαν του «τη ζωή και τα πάθη μου εντός και εκτός κορτ».

Dear fans,⁰⁰I’m excited to share my life and passions with you on and off the court. So pack your bags and follow me in my new original series #DearFans streaming now on https://t.co/Gn4ctXxz1V ✈️🎾📷⁰@tennischanneli⁰@tennischannel pic.twitter.com/iO5ZORZ1XY