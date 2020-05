Ένας 28χρονος Ιάπωνας, παλαιστής σούμο, έγινε το πρώτο θύμα κορωνοϊού στο συγκεκριμένο άθλημα, σύμφωνα με την Ιαπωνική Ομοσπονδία Σούμο (JSA).

Ο Σομπούσι, (ή Κιγιοτάκα Σουετάκε, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα) πέθανε μετά από πολλαπλή ανεπάρκεια οργάνων που προκάλεσε η Covid-19.

Πρόκειται για τον πρώτο παλαιστή σούμο που διαγνώστηκε θετικός στον ιό, στις 10 Απριλίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Kyodo.

