Μετά τη διακοπή των αγώνων του ΝΒΑ, λόγω του κορωνοϊού, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπαθεί να βρει τρόπους να «σκοτώσει» τον χρόνο του. Αλλά δεν ενθουσιάζονται όλοι.

Ο Greek Freak δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο στο οποίο προσπαθεί να παίξει το «Smoke on the water» των Deep Purple «γρατσουνώντας» . «Αν κάποιος θέλει κιθαρίστα για το συγκρότημά του, είμαι ελεύθερος. Στείλτε μήνυμα για να με κλείσετε», έγραψε με χιούμορ ο σταρ του NBA.

If anyone wants a guitarist for their group I’m free. Inbox me for booking 😂😂 @mariahdanae15 https://t.co/u31NubYl2D — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 15, 2020





«Αν έτσι θα είναι η ζωή μου μετά το μπάσκετ, δεν θα αποσυρθώ για πολύ καιρό», έγραψε σε άλλη ανάρτηση, κάτι που φαίνεται να βρίσκει απολύτως σύμφωνη τη σύντροφό του, Μαράια, με την οποία πρόσφατα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί.

If this is how my life is going to be after basketball I’m not retiring for a long time 😂😂 @mariahdanae15 #25yearCareer — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) March 14, 2020





«Κυριολεκτικά με τρελαίνεις, οπότε όσο περισσότερο το καλύτερο», ήταν το σχόλιό της στην ανάρτηση του Αντετοκούνμπο περί καθυστέρησης της... συνταξιοδότησής του. «Για αυτό κυρίες και κύριοι χρειαζόμαστε πίσω το μπάσκετ», ανέφερε σε άλλη ανάρτησή της. Στη συζήτηση μπήκε και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, σχολιάζοντας «Αυτό συμβαίνει όταν έχεις 30 ημέρες διακοπών».